صحة

لمن يخافون تلقي لقاح كورونا.. كشف آثار جانبية لمضاد حيوي استخدمه العالم في 2020

Lebanon 24
09-05-2021 | 09:00
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أعلن أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة المصري، إسلام عنان، الآثار الجانبية لمضاد حيوي استخدمه العالم في عام 2020، وهو "زيثرزماكس" وأي مثيل له (ازيسرومايسين).

 

وجاء ذلك في "رسالة لمن يخافون تلقي لقاح لمضاد لفيروس كورونا"، حيث أشار إسلام عنان إلى الآثار الجانبية للمضاد الحيوي الذي يتناوله كثير من المصابين ضمن برتوكول علاج فيروس كورونا.

 

وبحسب ما نقل موقع "المصري اليوم" عن إسلام عنان، تشمل تلك الأعراض:

 

"- فقدان السمع أو طنين الأذن مع فقدان حاسة التذوق أو الشم.

 

- عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وكبار السن أكثر عرضة للتأثيرات على نظم القلب، بما في ذلك معدل ضربات القلب السريع الذي يهدد الحياة.

 

- حدوث حساسية مفرطة "anaphylactic shock" (قد تسبب الوفاة)، - حدوث تشنجات.

 

- صداع.

 

- عصبية.

 

- مشاكل نوم (أرق).

 

- فرط نشاط.

 

-هياج وإغماء".

 

ولفت إلى أن الأعراض الجانبية لهذا المضاد الحيوي تشمل أيضا:

 

"-الفشل الكلوي الحاد والتهاب المهبل.

 

-والفشل الكبدي.

 

-التهاب المعدة.

 

-الإسهال، مغص، القيء.

 

-فقدان الشهية.

 

-التهاب القولون والبنكرياس.

 

-قلة الصفيحات "thrombocytopenia".

 

كما أنه لا ينصح به في الحمل أو الرضاعة".

 

وشدد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة على أن "ما سبق ليس تخويفا من الدواء، ولكن رسالة لمن يخافون تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، موضحا أن "هؤلاء لو ركزوا أكثر بأن فرصة حدوث الآثار الجانبية السابقة أعلى بكثير لو اضطروا لأخذ بروتوكول لعلاج كورونا، أكثر من تناولهم اللقاح المضاد للفيروس".

 

المصدر: روسيا اليوم
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