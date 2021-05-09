صحة

هذا نوع السمك أكثر غنىً بالبروتين وأقل احتواء على الزئبق

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:00
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أكدت دراسة حديثة أن سمك السردين يعتبر مصدراً مهماً جداً للبروتين. وورد في تقرير أن السمكة التي تزن 85 غراماً تحتوي على 20 غراماً من البروتين. ولفت إلى أن أمراة راشدة تحتاج إلى كمية تراوح بين 54 و66 غراماً من البروتين يومياً، فيما يحتاج الرجل إلى أخرى تراوح بين 63 و90 غراماً. وأكد أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تناول 3 إلى 4 أسماك سردين.

 

ولفت التقرير إلى أن هذا النوع من السمك يشكّل أيضاً مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن، بحيث يزوّد الجسم بالكالسيوم والفيتامين D وأحماض الأوميغا 3 الضرورية لحماية صحة القلب والشرايين. كما أن تناوله بانتظام يساهم في مكافحة الالتهابات والحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.

 

كما أشار إلى أن أسماك السردين تحتوي على نسبة من الملوّثات أقل من تلك التي يمكن أن تحتوي عليها أنواع أخرى من السمك مثل التونا. وأضاف أن كثافة المعادن والزئبق والزرنيخ الموجودة فيها أقل من تلك التي يمكن العثور عليها في أنواع الأسماك المختلفة.

المصدر: لها
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