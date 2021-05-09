لقاح جديد لكورونا.. والخبر السار "فعاليته ستكون ضد السلالات المتحورة"

تخطط شركة كاديلا هيلث كير ليمتد لتقديم بيانات اختبارات للقاح مضاد لكورونا بحلول نهاية شهر مايو (أيار) الجاري، وتسعى للحصول على موافقة على اللقاح في شهر يونيو (حزيران) المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال اكسبريس نقلاً عن شارفيل باتيل المدير الإداري للشركة.





وبداية، تخطط شركة كاديلا لتزويد الهند باللقاحات، ثم تصديرها إلى بلدان أخرى في نهاية المطاف.

تجربة على 28 ألف متطوع

وصرح باتيل للصحيفة أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح زيكوف-دي، ستكون ممثلة لفعاليته ضد العديد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في هذه الموجة.

وأضاف، في التصريحات التي اوردتها اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن هذه أكبر تجربة يتم إجراؤها حتى الآن في البلاد، وأن الشركة استعانت بأكثر من 28 ألف متطوع.

وتعمل كاديلا أيضاً من أجل الحصول على الموافقة على إعطاء اللقاح للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن مصدر لم يتم تسميته.

اختبار لقاح على الأطفال

وذكرت بلومبرغ أن الشركة، التي تتخذ من أحمد أباد مقراً لها، اختبرت لقاح زيكوف -دي على أكثر من 1500 طفل في إطار تجارب المرحلة الثالثة الجارية. وبحسب التقرير، لم يتم اختبار أي لقاح آخر للأطفال.

وقال التقرير إنه بمجرد حصول الشركة على الموافقة، تخطط كاديلا لإنتاج ما يصل إلى 240 مليون جرعة سنوياً في منشآتها في أحمد أباد وفادودارا.