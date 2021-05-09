صحة

طبيب يتحدث عن العلاجات الطبيعية.. هل هي مفيدة؟

Lebanon 24
09-05-2021 | 11:00
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قال الطبيب المعروف أوليغ سيريبريانسكي، إنه لا يوجد في الطب التقليدي تلاعب عديم الفائدة بشكل تام، لأنه يوجد معنى وقيمة لأي وصفة من جانب الطبيب.

 

ولكن الطبيب، شدد في حديث مع وكالة "برايم" الإعلامية، على أنه لا يجوز التمادي استخدام بعض الوصفات، ولا يجوز إنفاق كل المال عليها.

وذكر الطبيب، أن الكثير من هذه الوصفات معروفة ومألوفة من جانب معظم المرضى، ومن بينها على سبيل المثال، شطف الأنف بماء البحر عند الزكام.

 في كثير من الأحيان، ينصح الأطباء العلاج بأدوية يكون سعرها مرتفعا جدا، على الرغم من وجود البديل الأرخص سعرا، يمكن مثلا تحقيق نفس التأثير عن طريق الشطف بالماء المالح أو المحلول الملحي. وأكد الطبيب، أن الشيء نفسه ينطبق على العلاج الطبيعي.

 وأشار إلى عدم وجود أي إثبات علمي يؤكد على أن هذه الوصفات تساعد على الشفاء. وقال: "عادة، يتم النصح بهذه الوصفات، بالتزامن مع العلاج الأساسي أو في الفترة التي تليه.

وأكد الطبيب أن العلاج الطبيعي تحت إشراف متخصصين، لن يضر بالجسم، لكن لا تتوقعوا الكثير من الفوائد بفضله". ونصح سيريبريانسكي، بعدم تناول أي الدواء بدون رقابة الأطباء، لأن ذلك قد يتسبب بالضرر بدلا من مساعدة الجسم على الشفاء واستعادة صحته، وشدد على أن ذلك يتعلق بشكل خاص بالفيتامينات والمكملات الغذائية – لأن فوائدها غير مؤكدة وأسعارها قد ترهق جيوب المرضى.

المصدر: روسيا اليوم
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