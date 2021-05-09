صحة

العلكة الخالية من السكر.. إليكم 4 من فوائدها غير المتوقعة

Lebanon 24
09-05-2021 | 14:00
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يعمد الكثير من الأشخاص إلى مضغ العِلكة للتسلية، إلا أنهم لا يعلمون إن العلكة الخالية من السكر لها فوائد عديدة على الجسم.

1- تحسن التركيز والذاكرة

وفقاً لموقع “ويب طب“، فقد تبين أن العِلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك، مثل: التركيز، والذاكرة، وأوقات رد الفعل.

وفي الواقع، يزيدُ مضغ العلكة من تدفق الدم إلى الدماغ، الأمر الذي يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

2- تحسن اليقظة

تبين أن العلكة يمكن أن تزيد من اليقظة، ويُعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم، مما قد يساعد الأشخاص على الشعور باليقظة أو الاستيقاظ لفترة أطول.

ومع هذا، يُعتقد أنّ نكهة النعناع في العِلكة قد تكون مفيدة بشكل خاص لهذا الغرض.

3- تقلل من الإجهاد والقلق

تساعد العِلكة الخالية من السكر على تخفيف الطاقة العصبية وتزيد الشعور بالهدوء. ووفقاً لـ”ويب طب”، فقد تبين أنّ مضغ العِلكة يساعد على التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، الذان يتم إطلاقهما كرد فعلمن الجسم لحالات الانفعال.

وعادةً ما يكون مضغ العِلكة بديلاً رائعاً للعادات العصبية، مثل: قضم الأظافر، وهز الرجل، أو في حال الشعور بالضغط.

4- تنعش النفس

من فوائد العِلكة الخالية من السكر أنها تنعش رائحة الفم، وتخلصه من الرائحة الكريهة إن وجدت.

كذلك، فإن العِلكة تعمل على خفض مستوى البكتيريا في الفم التي قد تسبب رائحة كريهة أيضاً.
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