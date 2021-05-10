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صحة
تطور نادر لكن متوقع.. تحذير من سلالات "كورونا" لا يغطيها اللقاح
Lebanon 24
10-05-2021
|
09:00
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في تطور نادر ولكنه متوقع، أصيب عدد من الأشخاص بعد أن تم تطعيمهم، وأرجع العلماء ذلك إلى ظهور سلالات لفيروس كورونا لا يغطيها اللقاح، وفقا لموقع "صوت أميركا".
وقال جيجي جرونفال، كبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "لا يوجد شيء (يعطي الوقاية) 100٪ في هذا العالم". وأضاف "من المحتمل ظهور المزيد من المتغيرات التي لا يغطيها اللقاح. لهذا السبب من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضايا الخارقة".
من بين 95 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل بحلول 26 نيسان، سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تم الإبلاغ عن 9245 إصابة بكورونا.
وقال جاك رافيل، المدير المساعد لعلم الجينوم في معهد جامعة ميريلاند لعلوم الجينوم: "لن يستجيب كل فرد يتلقى اللقاح".
تعد جامعة ماريلاند جزءًا من شبكة وطنية من المؤسسات التي ترصد فيروسات كورونا. وقال رافيل إن معهده لم ير أي أنماط للفيروسات التي تصيب المرضى الملقحين. وأضاف أن هذا يشير على الأرجح إلى "الأشخاص الذين لم يستجيبوا بشكل إيجابي للقاح وأصيبوا فقط لأنهم غير محميين".
في دراسة أجريت في قطر، حيث شكل البديل الذي ظهر في جنوب إفريقيا نصف الحالات، كان لقاح فايزر فعالاً بنسبة 75٪ فقط.
ومع ذلك، لا تزال التطعيمات تحمي من أسوأ الحالات، فقد كان اللقاح فعالاً بنسبة تزيد عن 97٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة في الدراسة القطرية، على سبيل المثال.
المصدر: الحرة
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