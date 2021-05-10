صحة

هل يحتاج لقاح فايزر إلى تعديل لمواجهة تحورات كورونا؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 14:47
A-
A+
Doc-P-821336-637562550589306247.jpg
Doc-P-821336-637562550589306247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة بايونتك الألمانية إن لقاحها المشترك مع فايزر قادر على مواجهة التحورات ولا حاجة لتعديله الآن.

يأتي ذلك بعد يومين من توقيع المفوضية الأوروبية اتفاقا مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا. وقدمت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك طلبا للحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة الأميركية على لقاحهما لكوفيد-19.

وتستهدف الشركتان إنتاج 4 مليارات جرعة من اللقاح العام القادم معظمها للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويمكن أن تساعد الموافقة الكاملة على اللقاح، الذي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ له، في الحد من التردد في استخدامه في الولايات المتحدة والدول الأخرى الغنية.

وأشارت فايزر أيضا إلى التوقعات الجديدة بزيادة الإنتاج باعتبارها دليلا على قدرتها وعزمها على خدمة الدول الأكثر فقرا التي حصلت على القليل جدا من لقاحها حتى الآن.

وفي رسالة إلى العاملين في فايزر، تم نشرها، قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، إن الشركة لديها صفقات بالفعل أو تجري محادثات مع دول لتوريد 2.7 مليار جرعة من اللقاح هذا العام، من المتوقع أن تذهب نسبة 40% منها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت فايزر وبيونتك إن إدارة الغذاء والدواء ستحدد موعدا لاتخاذ قرار بمجرد قبول الطلب رسميا لدراسته.
 
المصدر: CNN بالعربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-10
09:00 | 2021-05-10
07:00 | 2021-05-10
05:00 | 2021-05-10
02:00 | 2021-05-10
16:00 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website