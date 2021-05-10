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صحة
هل يحتاج لقاح فايزر إلى تعديل لمواجهة تحورات كورونا؟
Lebanon 24
10-05-2021
|
14:47
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قالت شركة بايونتك الألمانية إن لقاحها المشترك مع فايزر قادر على مواجهة التحورات ولا حاجة لتعديله الآن.
يأتي ذلك بعد يومين من توقيع المفوضية الأوروبية اتفاقا مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا. وقدمت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك طلبا للحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة الأميركية على لقاحهما لكوفيد-19.
وتستهدف الشركتان إنتاج 4 مليارات جرعة من اللقاح العام القادم معظمها للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويمكن أن تساعد الموافقة الكاملة على اللقاح، الذي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ له، في الحد من التردد في استخدامه في الولايات المتحدة والدول الأخرى الغنية.
وأشارت فايزر أيضا إلى التوقعات الجديدة بزيادة الإنتاج باعتبارها دليلا على قدرتها وعزمها على خدمة الدول الأكثر فقرا التي حصلت على القليل جدا من لقاحها حتى الآن.
وفي رسالة إلى العاملين في فايزر، تم نشرها، قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، إن الشركة لديها صفقات بالفعل أو تجري محادثات مع دول لتوريد 2.7 مليار جرعة من اللقاح هذا العام، من المتوقع أن تذهب نسبة 40% منها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقالت فايزر وبيونتك إن إدارة الغذاء والدواء ستحدد موعدا لاتخاذ قرار بمجرد قبول الطلب رسميا لدراسته.
المصدر: CNN بالعربية
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