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صحة
لماذا يُفضَل عدم تناول الجزر والبندورة من قبل المدخّنين؟
Lebanon 24
10-05-2021
|
23:00
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أفاد خبراء التغذية بأن البندورة والجزر من المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة، ومن الضروري تناولهما لتعزيز صحة الجسم بشكل عام، ولكن ليس من قبل الجميع.
يوصى الخبراء باستهلاك الجزر والبندورة حتى تتاح لخلايا الجسم فرصة التجدد، الأمر الذي يسهم في إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، ومع ذلك، فإن تلك النظرية لا تنطبق على المدخنين، وذلك بحسب تقرير طبي نشره موقع "ميديك فوريوم" الروسي.
أظهرت الدراسات الحديثة التي أجراها العلماء أن المواد المسرطنة الموجودة في السجائر تغير تماما بنية البيتا كاروتين الموجود في العديد من الخضروات والفواكه، منها الجزر والبندورة وتجعله خطيرا على الجسم.
ولهذا الأمر ينصح خبراء التغذية بتقليل تناول البندورة والجزر قدر الإمكان من قبل الأشخاص المدخنين، وإن أمكن، يفضل إزالتهما تماما من النظام الغذائي.
وأما بالنسبة للأشخاص غير المدخنين، يُنصح الخبراء بتناول المزيد من البندورة والجزر، لكون ذلك المركب العضوي البيتا كاروتين يساعد على تجديد شباب الجسم والحفاظ على الحيوية، ويقوي جهاز المناعة وكذلك يحمي من الشوارد الحرة.
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