26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أيها اللبنانيون.. اصغوا إلى قلوبكم!
Lebanon 24
11-05-2021
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت نوال نصر في "نداء الوطن": "نحن في أيار، في الشهر العالمي الذي يُحتفى فيه للتوعية حول "قصور القلب" لكن، ماذا يمكن لمصاب بقصور القلب إذا كنا في دولة تنهمك في أمور "فوفاش" كثيرة في حين المطلوب واحد: الوعي والتوعية؟ ماذا إذا أصبنا بقصور القلب في دولة، بلا قلب، أكلت وشربت من عرق ودماء اللبنانيين؟
مهم جداً الإصغاء الى صوت القلب. فلنبحث عنه بالقلب والعقل والطب. الدكتور مالك محمد (رئيس الجمعية اللبنانية لأطباء القلب) يتحدث عن الإنتكاسات المتتالية التي يتعرض لها مرضى قصور القلب وتضطرهم "الى الدخول المتكرر الى المستشفى بسبب الإنتكاسات المتكررة التي يتعرضون لها. هؤلاء يموتون غالباً باكراً جرّاء المضاعفات وفشل أعضاء الجسم مثل الرئتين والكليتين والكبد. وهذا المرض يزيد. إنه يصيب 64 مليون شخص في العالم اليوم بعدما كان عدد المصابين لا يزيد في العام 1990 عن 33 مليون شخص. وهناك شخص واحد من كل خمسة أشخاص يقرأون الآن سيُصاب حتماً بالمرض".
نبت الشعر على لسان الدكتور هادي سكوري (الإختصاصي في أمراض قصور القلب في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت) وهو يُكرر "أن الإنسان إذا عرف باكراً عن مرضه وعالجه بالأدوية والوقاية المناسبة فسيخف إمكان دخوله الى المستشفى" ويشرح "القلب هو مضخة للدم الى الأعضاء الحيوية وحين يضعف يُصبح غير قادر على ضخّ كمية الدم والمغذيات اللازمة الى الأعضاء لذا يبدأ الإنسان بالشعور بالتعب. وحين يحصل ذلك ولا نكتشفه مبكراً سيُصبح عداد الموت أسرع. لذا، فلينتبه الناس الى الأعراض التي يشعرون بها: ضيق في التنفس أحياناً من دون حتى القيام بأي جهد. وقد يضطر المريض الى النوم وهو جالس. وقد يعاني من ورم في القدمين وانتفاخ في البطن وتسارع في دقات القلب ودوار ومن تشوش وقلة تركيز وفقدان الشهية على الطعام. لكن، تمهّلوا، كل هذه العوارض قد لا تكون إشارة جازمة حاسمة الى الإصابة بقصور القلب. فعوارض فقر الدم مماثلة. لذا، لا بُدّ من تحديد تاريخ الشخص الذي يعاني منها. فهل يعاني من تصلب في شرايين القلب وارتفاع في الضغط والسكري؟ فهذه الأمراض تتسبب بضعف القلب. والأشخاص الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب أو في صماماته أو من يخضعون الى علاجات كيميائية ويواجهون أعراضاً قد يكونوا أكثر من سواهم في عداد مرضى قصور القلب.
تابع
الأكثر قراءة
استدرجاه بحساب وهمي باسم فتاة ثمّ قتلاه.. وسكبا الأسيد على جثّته
Lebanon 24
استدرجاه بحساب وهمي باسم فتاة ثمّ قتلاه.. وسكبا الأسيد على جثّته
03:19 | 2021-05-10
10/05/2021 03:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران غاضب
Lebanon 24
جبران غاضب
03:30 | 2021-05-10
10/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
14:55 | 2021-05-10
10/05/2021 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:33 | 2021-05-10
10/05/2021 03:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-05-11
العفن على جدران المنازل.. خطر يتربص بكم!
23:00 | 2021-05-10
لماذا يُفضَل عدم تناول الجزر والبندورة من قبل المدخّنين؟
16:00 | 2021-05-10
نصائح ذهبية للاستمتاع بعيد فطر صحي
14:00 | 2021-05-10
يحمي القلب بنسبة 100 بالمئة... إشربوا كوبا واحدا من هذا الطعام
11:00 | 2021-05-10
هل تريد اخفاء "كرشك" قبل العيد... اليك هذه النصائح
09:00 | 2021-05-10
أطعمة تعطيك شعورا بالشبع... تعرف عليها
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
11/05/2021 10:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 10:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 10:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact