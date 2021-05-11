صحة

العفن على جدران المنازل.. خطر يتربص بكم!

Lebanon 24
11-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-821605-637563139837634444.jpg
Doc-P-821605-637563139837634444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مكسيم دياكوف، الخبير بقسم الفطريات بكلية علم البيولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، إن العفن على جدران البيوت يمكن أن يسبب أمراضا مختلفة للسكان.

وشدد الخبير، على أن بقع العفن ليست مجرد عيب خارجي، بل تتشكل من خلال تراكم أنواع مختلفة من الفطريات المجهرية.

وحذر دياكوف من أن بعض هذه الفطريات مسببة للأمراض، أي أنها يمكن أن تتكاثر في الأنسجة البشرية وتؤدي إلى أمراض خطيرة مثل داء الفطريات والحساسية.

وقال دياكوف، الإنسان صاحب الجسم السليم يقاوم تأثيرات الفطريات إذا كان تركيز هذه العوامل المرضية منخفضا. ولكن إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة أو خضع لعملية جراحية، فهو في دائرة الخطر. ويعتبر العفن خطيرا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. لذلك، في حالة نقص المناعة، قد يتسبب داء فطريات بالوفاة.

ولفت الخبير النظر، إلى أن الإنسان يكون أكثر عرضة للعدوى الفطرية، عند اضطراره لتناول المضادات الحيوية.

وأوضح دياكوف أن "البكتيريا الموجودة على الجلد والأغشية المخاطية هي خط الدفاع الأول للجسم، ضد الالتهابات الخارجية. عندما ندمرها بالمضادات الحيوية ، يمكن للفطريات المسببة للأمراض أن تستقر هناك بسهولة".

وأضاف دياكوف، أن سكان الشقق حيث بقع العفن الداكنة على الجدران معرضون لخطر الإصابة بالحساسية، لأن الجراثيم التي يطلقها العفن تسبب الحساسية. وأشار الخبير إلى أن المنظفات تساعد فقط في القضاء بشكل مؤقت على الفطريات على الحيطان.
المصدر: نوفوستي
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:11 | 2021-05-10
23:00 | 2021-05-10
16:00 | 2021-05-10
14:00 | 2021-05-10
11:00 | 2021-05-10
09:00 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website