صحة

طعّموها بـ6 جرعات من لقاح كورونا مرة واحدة.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
11-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-821658-637563274994332882.jpg
Doc-P-821658-637563274994332882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السلطات الصحية المحلية إن امرأة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاما أُعطيت عن طريق الخطأ ست جرعات من لقاح فايزر لفيروس كورونا دفعة واحدة، خرجت من المستشفى، الاثنين، دون أن تعاني من أي ردود فعل سلبية واضحة. 

وبحسب شبكة سي إن بي سي نيوز، فقد وقع الحادث صباح الأحد في مستشفى نوا في ماسا في توسكانا بسبب عدم انتباه الممرضة.

وظلت المريضة تحت المراقبة لمدة 24 ساعة تقريبا في غرفة الطوارئ بالمستشفى. وقال الأطباء إنها حصلت على سوائل وأدوية مضادة للالتهابات والحمى كإجراءات وقائية.

وقالت الدكتورة أنتونيلا فيسينتي، مديرة الأمراض المعدية في مستشفى نوا: "في هذا الوقت بالتأكيد لن تظهر آثار جانبية". 

وأوضحت أن دراسات فايزر أظهرت أن الأشخاص الذين يتلقون ما يصل إلى 5 أضعاف الجرعة العادية لا يعانون من أي عواقب. 

وأضافت أن المرضى في إسرائيل وألمانيا الذين تم إعطاؤهم عن طريق الخطأ 5 أضعاف الجرعة المعتادة لم تظهر عليهم أيضا ردود فعل سلبية.

وتابعت: "لم تعاني المريضة من الحمى أو أي ألم باستثناء الألم في مكان التلقيح، ولا أي مظاهر أخرى. لقد كانت خائفة بعض الشيء، لذلك فضلنا إبقائها هنا حتى صباح اليوم."

وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما هي الآثار طويلة المدى، إن وجدت، للجرعة الزائدة على مستويات الأجسام المضادة لدى المرأة الشابة، وبالتالي استجابتها المناعية لفيروس كورونا. 

وسيفحص المستشفى دمها بانتظام لمراقبة استجابتها المناعية وتحديد ما إذا كان ينبغي لها الحصول على الجرعة الثانية المقررة بعد عدة أسابيع.
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2021-05-11
02:00 | 2021-05-11
23:11 | 2021-05-10
23:00 | 2021-05-10
16:00 | 2021-05-10
14:00 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website