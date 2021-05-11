صحة

تناول الحساء يوميًّا...هذا ما أوضحته خبيرة تغذية

Lebanon 24
11-05-2021 | 16:00
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قالت أخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس، إن "إدراج الحساء في النظام الغذائي اليومي يلعب دورًا مهما في الأداء الوظيفي للجسم".

ولاحظت الخبيرة فوس أن "استخدام الأطعمة المعالجة حراريا له تأثير إيجابي على الصحة، ومن المهم تحضير الحساء بطريقة جيدة، بحيث يحتفظ بأكبر قدر من المكونات الغذائية الصحية".

وقالت الخبيرة إن "أفضل نوع حساء، هو المرق قليل الدسم الذي يتم تحضيره مع الدجاج أو لحم الأرانب أو لحم البقر، ويتم هرسه بشكل كامل، لأن هذا يساعد أعضاء الجهاز الهضمي، كما أن تأثير الدهون في الحساء يعود سلبا على صحة الجسم".

وأشارت فوس إلى أنه "من أجل الحفاظ على الخصائص الغذائية المفيدة للخضروات، لا يجب الإفراط في طهيها".

وأوصت الأخصائية "بإضافة الكوسى والكرفس والطماطم والفلفل وكذلك اللحوم والأسماك والبيض وكذا الفطر في مكونات الحساء".


وأشارت إلى أنه "لا ينصح بتناول الحساء مع الخبز، وكحد أقصى تناول رغيف أو رغيفين فقط، فيما يمكنك إضافة الحبوب أو المعكرونة بشكل معتدل، بحيث لا يزيد عن 200 غرام".

المصدر: سبوتنيك
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