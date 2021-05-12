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خاص
أزمة البنزين الى حلحلة تدريجية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-05-2021
|
08:18
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افاد مصدر مطلع على ملف المحروقات ومستجداته "أن مصرف لبنان أفرج عن اعتمادات باخرتين تابعتين للشركات المستوردة للنفط ترسوان قبالة الشاطئ اللبناني"، مطمئنًا" أن هذه المبادرة ستؤدي الى حل الازمة تدريجيا" . وقال "أن الأزمة سببها عدم فتح الاعتمادات، ولا دخل للشركات المستوردة للنفط أو الموزعين أو محطات البنزين بها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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