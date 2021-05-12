صحة

5 مؤشرات عند التبول على الإصابة بالسكري... انتبهوا منها

Lebanon 24
12-05-2021 | 22:00
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يحدث داء السكري من النوع 2 عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم.
ولا يزال السبب الدقيق لمقاومة الأنسولين غير مفهوم تمامًا ولكن آثاره موثقة جيدًا، حيث ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار في النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم، فقد يتضرر الجسم.
وغالبًا ما تكون مشاكل المثانة ضحية لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار، ويمكن أن يحدث هذا بسبب المثانة العصبية، والتي تنتج عن تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) الذي يمكن أن يحدث إذا لم يتم المحافظة على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
المثانة العصبية هو الاسم الذي يطلق على عدد من حالات المسالك البولية لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى التحكم بالمثانة بسبب مشكلة في الدماغ أو النخاع الشوكي أو الأعصاب. وتشمل أعراض المثانة العصبية لدى مرضى السكري:
تكرار التبول
احتباس البول (عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل)
فرط نشاط المثانة
الرغبة الملحة بالتبول
سلس البول الزائد
وقد يعاني المرضى أيضًا من التبول الليلي، أي الحاجة إلى التبول أكثر من مرة أثناء الليل والتي يمكن أن تكون علامة على مستويات السكر في الدم غير المنضبطة أو التهاب المسالك البولية. ويمكن أن يحدث الإمساك والإسهال أيضًا ويمكن أن يكونا بسبب بعض الأدوية المستخدمة للسيطرة على المرض.
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