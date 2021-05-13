صحة

هل الجزر يقوي النظر؟

Lebanon 24
13-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-822406-637564902736127331.jpg
Doc-P-822406-637564902736127331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحدث طبيب العيون الروسي فياتشيسلاف كورينكوف عبر "سبوتنيك" عن ما إذا كان يمكن للجزر والتوت البري في النظام الغذائي أن يساعدا في استعادة الرؤية وكيفية العناية بالعيون.

وأشار إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على مواد مفيدة للعيون، ولكن لا معنى لتناولها بكميات كبيرة، لأن الجسم لن يمتص الفيتامينات والمعادن لاستخدامها في المستقبل، إذا زادت الكمية عن الجرعة اليومية المطلوبة. لذلك، فإن الاعتقاد بأن الجزر والتوت الأزرق والأطعمة الأخرى يمكن أن تؤثر على الرؤية ليس صحيح.


وقال كورينكوف: "ليست هناك حاجة لأكل كيلوغرامات من الجزر أو تناول أطنان من التوت الأزرق، فهذا لن يؤدي إلى شيء. يوجد جرعة يومية يمكن للجسم هضمها. إذا كنت تأكل كيلوغرامًا من الجزر، فهذا لا يعني أن الجسم سيمتص كل الكمية. سيأخذ الجسم القدر الذي يحتاج إليه فقط. وهذا، على سبيل المثال، سيكون 15 ميكروغرامًا في اليوم، وكل شيء آخر سيخرج من خلال الجهاز الهضمي".

وفقًا له، هناك شيء مختلف تمامًا مهم للعناية بالبصر.


وأضاف الطبيب: "للحفاظ على الرؤية الطبيعية، يكفي اتباع نظام غذائي صحي، أن يكون هناك وقت للعمل ووقت للراحة، وكذلك ممارسة الرياضة في الهواء الطلق".

بالإضافة إلى ذلك، نصح بإجراء فحص لدى طبيب عيون مرة واحدة على الأقل في السنة. إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الرؤية، فإن نصيحة الأصدقاء وطرق العلاج البديلة لن تساعده بالتأكيد. لن يتمكن سوى الطبيب المختص من تقديم التوصيات الصحيحة.

وشدد على أن: "إذا كانت هناك مشاكل في الرؤية، فكل التوصيات فردية، ولن يقدمها إلا الطبيب بنفسه".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-05-13
08:00 | 2021-05-13
07:00 | 2021-05-13
05:42 | 2021-05-13
05:27 | 2021-05-13
05:10 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website