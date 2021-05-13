هل الجزر يقوي النظر؟

تحدث طبيب العيون الروسي فياتشيسلاف كورينكوف عبر "سبوتنيك" عن ما إذا كان يمكن للجزر والتوت البري في النظام الغذائي أن يساعدا في استعادة الرؤية وكيفية العناية بالعيون.
وأشار إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على مواد مفيدة للعيون، ولكن لا معنى لتناولها بكميات كبيرة، لأن الجسم لن يمتص الفيتامينات والمعادن لاستخدامها في المستقبل، إذا زادت الكمية عن الجرعة اليومية المطلوبة. لذلك، فإن الاعتقاد بأن الجزر والتوت الأزرق والأطعمة الأخرى يمكن أن تؤثر على الرؤية ليس صحيح.
وفقًا له، هناك شيء مختلف تمامًا مهم للعناية بالبصر.