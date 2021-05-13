صحة

رائحة الفم الكريهة.. إليك أسهل 4 طرق للتخلص منها

Lebanon 24
13-05-2021 | 23:00
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ينزعج معظم الناس من رائحة النفس الكريهة، فهي مشكلة تؤرق الكثيرين العاجزين عن معرفة الأسباب وراء ذلك، لا سيما أن عدم تنظيف الأسنان يومياً بشكل جيد ليس السبب الوحيد وراء المشكلة.

ففي كثير من الأحيان تتأثر صحتك النفسية أيضاً بسبب تلك المشكلة، إذ يخجل الكثير من الناس من ذكرها أمام الآخرين.

مشكلات صحية قد تسبب الحالة

بالإضافة إلى عدم التنظيف بشكل صحيح، قد تكون هناك مشكلة رائحة في الرئتين بسبب العدوى، أو وجود مشكلة في اللوزتين، إضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق ونزيف اللثة وما إلى ذلك.

فإذا كنت منزعجاً من تلك الأزمة، يمكنك التخلص منها عن طريق اتباع بعض العلاجات المنزلية السهلة والبسيطة، بحسب موقع only my health الطبي.

الليمون
أولا يمكن اللجوء إلى الحمضيات، فثمار الليمون والبرتقال وغيرها تحتوي على حمض يساعد على منع نمو البكتيريا في الفم. لهذا، يمكن خلط القليل من الملح مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو البرتقال.


بعدها يوضع الخليط جانباً لفترة من الوقت، ومن ثم يمكن غسل الأسنان به قبل النوم ليلاً، ما يؤد إلى القضاء على رائحة الفم والحساسية.

كما يمكنك أيضاً مضغ قشر الليمون والبرتقال.

خل التفاح:
ثانيا، يمكنك استعمال خل التفاح الذي يعمل كمطهر يمنع البكتيريا الموجودة في الفم من النمو، ما يخفف من رائحة الفم الكريهة.

لهذا، اشرب ملعقة واحدة من الخل قبل الأكل.

القرنفل
إلى ذلك، يعد القرنفل من الأدوات الفعالة في مكافحة تلك المشكلة.

فهو إلى جانب كونه أحد التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، اشتهر كذلك بكونه مسكن للآلام وخاصة آلام الأسنان، لكن فائدته لا تقتصر على ذلك، إذ العديد من الفوائد الأخرى، أبرزها إزالة الرائحة الكريهة للفم بسرعة.

ويمكنك استعماله بعد تحميصه برفق، ومن ثم مضغه.

العرقسوس
إلى كل تلك الحلول السريعة والسهلة السابقة، يمكن أيضا مضغ العرقسوس يومياً، ما يخلصك أيضاً من مشكلة الرائحة الكريهة، بالإضافة إلى فوائده الأخرى مثل علاج الأنيميا وتخفيف تقلصات الأمعاء الناتجة عن استخدام بعض أنواع الملينات.

كما يعتبر العرقسوس مهدئا للمعدة والأمعاء، ويستخدم كذلك في علاج بلهارسيا المستقيم، لأن المواد الصابونية الموجودة به تساعد على قتل بويضات البلهارسيا.

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