23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
المشروبات السكرية قد تسبّب سرطان الأمعاء
Lebanon 24
13-05-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذهبت دراسة أميركية حديثة، أوردها ايان سامبل من صحيفة غارديان، إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين. فقد قام الباحثون بتحليل السجلات الغذائية والطبية لأكثر من 95 ألف امرأة تم تتبعهن من عام 1991 إلى عام 2015. وأفاد العلماء بأن فرص الإصابة عند النساء اللائي تناولن أكثر من نصف ليتر من المشروبات السكرية في اليوم، مضاعفة مرتين عن اللواتي شربن أقل من نصف ليتر في اليوم.
وبالإضافة إلى الأضرار الصحية المعروفة، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الـ2، قال الباحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس إن نتائجهم قدمت سبباً آخر لعدم تناول الكثير من المشروبات السكرية.
لكن علماء آخرين قالوا إن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة واتباع نظام غذائي منخفض الألياف والتدخين وزيادة الوزن، كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض.
يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، وفي حين أن %5 فقط من المصابين كانوا من الرجال و%7 من النساء ممن هم دون الخمسين من العمر، فإن معدلات الإصابة عند الشباب زادت باطراد على مدار العقدين الماضيين. وفي عام 2019، وجدت دراسة فرنسية كبرى دليلاً على أن المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
تابع
الأكثر قراءة
بعد 4 أيام على فقدانها.. العثور على جثة ابنة الـ 15 عاماً نورا حاطوم في نهر ابراهيم
Lebanon 24
بعد 4 أيام على فقدانها.. العثور على جثة ابنة الـ 15 عاماً نورا حاطوم في نهر ابراهيم
04:21 | 2021-05-13
13/05/2021 04:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
13/05/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟
Lebanon 24
ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟
15:11 | 2021-05-13
13/05/2021 03:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستجيب عون لشروط الحريري في اللحظة الاخيرة؟
Lebanon 24
هل يستجيب عون لشروط الحريري في اللحظة الاخيرة؟
05:00 | 2021-05-13
13/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط بالجرم المشهود مع أحد زبائنه... هذا ما جرى داخل شقة في برج حمود
Lebanon 24
ضُبط بالجرم المشهود مع أحد زبائنه... هذا ما جرى داخل شقة في برج حمود
07:41 | 2021-05-13
13/05/2021 07:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-05-14
الطبق المفضل لدى اللبنانيين.. تعرفوا الى فوائد الحمص الغذائية
02:00 | 2021-05-14
الأكياس المحيطة بالعصب.. هل تسبب الألم أسفل الظهر؟
16:00 | 2021-05-13
رائحة الفم الكريهة.. إليك أسهل 4 طرق للتخلص منها
14:00 | 2021-05-13
هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟
12:00 | 2021-05-13
كل ما يجب ان تعرفه حول تلقيح الاطفال ضد كورونا
11:00 | 2021-05-13
هذه هي الاسباب الحقيقية للتثاؤب
فيديو
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
14/05/2021 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)
Lebanon 24
الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)
08:00 | 2021-05-13
14/05/2021 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)
05:30 | 2021-05-13
14/05/2021 10:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact