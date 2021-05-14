الأكياس المحيطة بالعصب.. هل تسبب الألم أسفل الظهر؟

الأكياس المحيطة بالعصب هي حويصلات مملوءة بالسائل تؤثر بشكل كبير في جذور الأعصاب التي في نهاية الجزء السفلي من العمود الفقري. لا تسبب هذه الأكياس في الغالب أعراضاً وتظهر بصورة عرضية في دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) التي أُجريت لأسباب أخرى.على الرغم من ذلك، تتمدد الأكياس في بعض الحالات وتسبب ضغطاً على جذر العصب المصاب. وقد تتضمن النتائج ألمًا حادًا أو حارقًا في الورك والجزء السفلي خلف الفخذ، ومن المحتمل أن يصاحب هذا الألم ضعف وخدر بطول الساق والقدم المصابة. وتتضخم الأكياس المحيطة بالعصب فتسبب تآكلاً في العظام المحيطة وقد تسبب من ناحية أخرى ألماً في الظهر.في أغلب الحالات، لا تتطلب الأكياس المحيطة بالعصب علاجًا. إلا أن بعض العلاجات الجراحية، مثل تصريف الكيس، كانت ذات نتائج مبشّرة. وبما أن الأكياس المحيطة بالعصب مصحوبة بأعراض غير شائعة، فإن الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن قليلة للغاية ومختلفة تماماً لتحديد إجراء علاجي أكثر فعالية.