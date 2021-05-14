صحة

تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر".. هذه نتيجته

Lebanon 24
14-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-822738-637565746410551169.jpg
Doc-P-822738-637565746410551169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى نتيجة مفاجئة مفادها أن تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد يعمل على تحسين المناعة بشكل أفضل من تلقيها في وقت قريب من الأولى.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة برمنغهام بالتعاون مع السلطات الصحية البريطانية أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا كانت أعلى بنسبة وصلت 3 مرات ونصف لمن تلقوا الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعا، مقارنة بمن تلقوها بعد 3 أسابيع.

ورغم أن الطريقتين ستأمنان الحماية اللازمة ضد الفيروس، إلا أن التأخير قد يؤمن وقاية لفترة أطول، نظرا لتقلص عدد الأجسام المضادة مع مرور الوقت.

وكانت دول بينها بريطانيا والسعودية قد قررت تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف نشر الجرعة الأولى على نطاق أوسع.

وشملت الدراسة البريطانية 175 شخصا ممن هم فوق 80 عاما، ويعيشون بمفردهم.

ووفقا لبيان أصدرته الجامعة، فإن هذه الدراسة تشكل أول مقارنة مباشرة للاستجابة المناعية ضمن فئة عمرية محددة بهذه الطريقة.

واعتمدت بريطانيا لقاح فايزر بموجب الدراسات السريرية التي كان الفاصل فيها بين الجرعتين لا يتعدى الأسابيع، إلا أن النتائج الجديدة ستعزز القرارات الحكومية.

"هذه المرة هي الأولى التي تتم فيها دراسة الأجسام المضادة والاستجابات المناعية لدى إعطاء الجرعة الثانية بعد فترة مطولة"، قالت المشرفة على الدراسة، د. هيلين باري.

وأضافت باري أن "دراستنا توضح أن ذروة استجابات الجسم بعد الجرعة الثانية من فايزر تتحسن بشكل ملحوظ لدى الأكبر سنا لدى تأجيلها إلى 12 أسبوعا".

ولا يتضح بعد إن كانت نتائج الدراسة تنطبق على أنواع اللقاحات الأخرى المكونة من جرعتين.

وتتكون عدة لقاحات تم تطويرها حول العالم لمواجهة أزمة كورونا من لقاحين، مثل لقاح "موديرنا" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"سبوتنيك في".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-05-14
07:00 | 2021-05-14
05:50 | 2021-05-14
05:13 | 2021-05-14
02:00 | 2021-05-14
02:00 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website