الطبق المفضل لدى اللبنانيين.. تعرفوا الى فوائد الحمص الغذائية

صادف أمس الخميس 13 أيار، اليوم العالمي للحمص، الذي يعد من أكثر أنواع المقبلات شعبية على المائدة العربية وخاصة اللبنانية، فضلا عن فوائده المتعددة.للحمص فوائد صحية متعددة فهو غني بالمواد المغذية، ويحتوي على حمض الفوليك، الذي يدخل في تركيبة الحمض النووي، ويعيق تشكل الخلايا السرطانية، ويحمي البنية، ويساهم في تجديد الخلايا، وتحسين بنية العظام والعضلات والجلد والدم.يساعد في فقدان الوزنالحمص مصدر غني بالألياف والبروتين، والتي تساعد في كبح الشهية وتعزيز عملية الأيض، مما يساهم في الحفاظ على وزن صحي للجسم.حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الحمص بانتظام أقل عرضة للإصابة بالسمنة، كما أنه كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل وكان حجم خصرهم أصغر من الأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الحمص.تحسين الرغبة الجنسيةبالإضافة إلى الشوكولا والفريز والمأكولات البحرية... يعتبر الحمص مصدر رئيسي لحمض الأرجينين والذي يعد من الأحماض الأمينية المهمة لتحسين الدورة الدموية وتحسين الصحة الجنسية للرجال والنساء على حد سواء.الآثار الجانبية لتناول الحمصعلى الرغم من وجود العديد من الفوائد الصحية للحمص، إلَّا أنَّه يؤدي للعديد من الأضرار والمضاعفات التي يجب الحذر منها، وخاصة عند تناول الحمص النيئ، ومن الأضرار التي قد تترتب على تناول الحمص الآتي:يحتوي الحمص على سكريات ومواد أخرى يصعب هضمها، مما يؤدي لتشكل الغازات المعوية والنفخة. وتعمل الألياف التي توجد في الحمص على تفاقم أعراض القولون العصبي.