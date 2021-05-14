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صحة
الاستحمام... هذه هي افضل الاوقات
Lebanon 24
14-05-2021
|
09:00
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بعد يوم عمل شاق، يعد أخذ حمام من الأمور التي يقوم بها ملايين الناس في أماكن مختلفة حول العالم. فما هو التوقيت الأفضل للاستحمام؟
في هذا الصدد يرى طبيب التجميل، ريكهي تايلور، أن الوقت الذي تتم فيه عملية الاستحمام يلعب دوراً حاسماً في الفائدة الناتجة عن هذه العملية لصحة جسم الإنسان، مشدداً على أنه يتم تطهير الجلد من الأوساخ والجراثيم والعرق بفضل الاستحمام قبل النوم.
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وأوضح تايلور بحسب ما نقلت عنه صحيفة "إكسبرس" البريطانية أنه "عند الاستحمام في المساء، تقوم بتنظيف بشرتك قبل الذهاب إلى الفراش، مما يسمح لها بالتجدد بشكل صحيح بين ليلة وضحاها".
كما أكد أن تنظيف البشرة قبل النوم سيساعد على منع انسداد المسام ومنع ظهور حب الشباب، وفوائد صحية أخرى.
يشار إلى أنه على وجه الخصوص، يؤدي الاستحمام قبل النوم إلى تحسين نوعية النوم.
وقد توصل العلماء الأميركيون إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة مماثلة، حيث قام باحثون بمركز يوتا للعلوم الصحية في هيوستن وجامعات جنوب كاليفورنيا ويوتا بمراجعة 5322 دراسة لجودة النوم.
إلى ذلك وجدوا أن الأشخاص الذين يستحمون قبل النوم بساعة إلى ساعتين يمكن أن يساعدوا في تنظيم إيقاع الجسم الطبيعي اليومي، ولفتوا إلى أن النوم الجيد ليلاً مهم بشكل خاص لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
المصدر: CNN - وكالات - سبوتنيك - العربية
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