ما هو أفضل وقت للاستحمام من أجل صحتك؟ اليك الجواب العلمي

على الرغم من أن الأشخاص قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة حول موعد الاستحمام، إلا أنه يُعتقد أن هناك وقتا مثاليا من اليوم لتنظيف جسمك.وقد افادت الدراسات أن الاستحمام الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعد في عملية النوم. وهذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة نشرت في مجلة Sleep Medicine Reviews.وأجرى الباحثون تحليلا لآلاف الدراسات التي تربط الاستحمام بالماء الدافئ/الساخن لتحسين نوعية النوم.ووجدوا أن الوقت الأمثل للاستحمام كان قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتحسين نومك.وبالتعاون مع مركز العلوم الصحية UT في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا، استعرض الباحثون 5322 دراسة.وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية.وتعتبر دورة النوم والاستيقاظ من أهم وأشهر إيقاعات الساعة البيولوجية.كما أن الحصول على نوم جيد ليلا أمر حيوي بشكل خاص، لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب