22
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ما هو أفضل وقت للاستحمام من أجل صحتك؟ اليك الجواب العلمي
Lebanon 24
14-05-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من أن الأشخاص قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة حول موعد الاستحمام، إلا أنه يُعتقد أن هناك وقتا مثاليا من اليوم لتنظيف جسمك.
وقد افادت الدراسات أن الاستحمام الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعد في عملية النوم. وهذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة نشرت في مجلة Sleep Medicine Reviews.
وأجرى الباحثون تحليلا لآلاف الدراسات التي تربط الاستحمام بالماء الدافئ/الساخن لتحسين نوعية النوم.
ووجدوا أن الوقت الأمثل للاستحمام كان قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتحسين نومك.
وبالتعاون مع مركز العلوم الصحية UT في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا، استعرض الباحثون 5322 دراسة.
وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية.
وتعتبر دورة النوم والاستيقاظ من أهم وأشهر إيقاعات الساعة البيولوجية.
كما أن الحصول على نوم جيد ليلا أمر حيوي بشكل خاص، لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب
تابع
الأكثر قراءة
اللحظات الأخيرة قبل استشهاد محمد طحان عند الحدود.. فيديو يدخل التاريخ
Lebanon 24
اللحظات الأخيرة قبل استشهاد محمد طحان عند الحدود.. فيديو يدخل التاريخ
12:55 | 2021-05-14
14/05/2021 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى ارتفاع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار إلى ارتفاع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:00 | 2021-05-14
14/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة "صيرفة" بريئة من دولار الـ 10 الآف: نجاحها متوقف على أمر واحد
Lebanon 24
منصّة "صيرفة" بريئة من دولار الـ 10 الآف: نجاحها متوقف على أمر واحد
04:00 | 2021-05-14
14/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم ويمنى معا
Lebanon 24
نديم ويمنى معا
02:35 | 2021-05-14
14/05/2021 02:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟
Lebanon 24
ماذا يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟
01:30 | 2021-05-14
14/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-05-14
تحذير من حِمية "الصيام الجاف"
11:00 | 2021-05-14
الى كل من تلقى اللقاح... تبقى الكمامة ضرورية في هذا الاماكن
09:00 | 2021-05-14
الاستحمام... هذه هي افضل الاوقات
07:00 | 2021-05-14
في ظل ازمة كورونا... كيف يميز الطب ضد الملونين والنساء؟
05:50 | 2021-05-14
من أميركا... خبر مفرح بشأن كورونا (صور)
05:13 | 2021-05-14
سبب التجلطات المميتة الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً... إليكم التفاصيل
فيديو
اللحظات الأخيرة قبل استشهاد محمد طحان عند الحدود.. فيديو يدخل التاريخ
Lebanon 24
اللحظات الأخيرة قبل استشهاد محمد طحان عند الحدود.. فيديو يدخل التاريخ
12:55 | 2021-05-14
14/05/2021 23:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف الأردنيين على الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
آلاف الأردنيين على الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة.. ماذا يجري؟ (فيديو)
08:30 | 2021-05-14
14/05/2021 23:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"الهوس بالطعام".. مغامر يطهو البيتزا وسط الحمم البركانية (صور)
Lebanon 24
"الهوس بالطعام".. مغامر يطهو البيتزا وسط الحمم البركانية (صور)
08:00 | 2021-05-14
14/05/2021 23:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact