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صحة
تحذير من حِمية "الصيام الجاف"
Lebanon 24
14-05-2021
|
16:00
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حذرت خبيرة التغذية الألمانية ألينه إيمانويل من الحِمية الغذائية المعروفة باسم "الصيام الجاف" Dry fasting، لخطورتها على الصحة.
وأوضحت الخبيرة أن حِمية "الصيام الجاف" تعني الاستغناء التام عن السوائل، والأطعمة الصلبة، لمدة زمنية معينة، لخسارة الوزن وطرد السموم من الجسم.
مشاكل صحية خطيرة
وأضافت أن الاستغناء عن الماء مشكلة صحية، حيث أن فقدان الماء بنسبة 2% من وزن الجسم يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، واضطرابات نظام القلب، وحصوات الكلى، والتهاب المسالك البولية، والصداع، ومشاكل في الهضم وتراجع القدرة على بذل المجهود.
نظام غذائي متوزان
ولتجنب هذه المخاطر يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياً، والإكثار من الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ، والخيار.
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