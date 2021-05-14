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صحة
أمراض القلب قاتل النساء الأول
Lebanon 24
14-05-2021
|
23:00
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اض القلب تعتبر قاتل النساء الاول في الولايات المتحدة، اذ تظهر أعراضه لدى النساء في كثير من الأحيان عند الراحة، أو حتى أثناء النوم، أكثر من الرجال، ويمكن للتوتر أن يؤدي دورا في إثارة هذا القاتل.
اذ وفقا لدراسات عدة فان أمراض القلب، التي تشكل خطرًا كبيرًا على النساء، فهي المسؤولة عن 49 في المئة من الوفيات بينهن في الولايات المتحدة، اي نحو 400 ألف امرأة كل عام، 80 وفاة في الساعة، وذلك وفقا لإحصاء نشر على موقع عيادة” كليفلاند” الطبي.
فيما خلصت دراسة اجرتها عيادة “مايو كلينك” الى ان غالبًا ما تأتي النساء إلى الطوارئ بعد حدوث تلف في القلب، وذلك نظرًا الى أنهن لا يعترفن دائمًا بأعراض النوبات القلبية لأن أعراضهن تختلف غالبًا عن الرجال، فقد تشخص إصابة النساء بأمراض القلب بشكل أقل من الرجال. ويعد الألم أو الشعور بالضغط في الصدر من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية لأي شخص، ذكرًا كان أو أنثى، وهكذا ينتشر الألم أسفل الكتف والذراع.
لكن في بعض الأحيان، لا تظهر هذه الأعراض الكلاسيكية عند النساء كما هي عند الرجال، لذا على النساء الانتباه للأعراض الأخرى، مثل الغثيان الشديد والتعرق وضيق التنفس والدوخة غير العادية أو التعب.
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