صحة

نصيحة.. لا تلقحوا الأطفال ضد "كوفيد 19"!

Lebanon 24
15-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-823080-637566551273169330.jpg
Doc-P-823080-637566551273169330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الدول الى عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد "كوفيد-19" والتبرع باللقاحات لمنصة "كوفاكس"، بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.

 

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إنه وفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون "أكثر فتكا بكثير" من العام الأول.

 

وبدأت أغلب دول العالم بتلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد 19"، مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة.

 

وتعتزم عدة دول متقدمة، البدء بتلقيح الأطفال والفتية ضد فيروس كورونا المستجد، عقب النجاح في تطعيم السكان البالغين.

 

وتشير البيانات الصحية إلى أن الأطفال الصغار من بين الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أنهم لا يعانون الأعراض الشديدة عندما تنتقل إليهم العدوى.

 

لكن الأطفال الذين يصابون بالعدوى يستطيعون نقله إلى أشخاص أكبر منهم سنا، وهنا مكمن الخطورة، بخسب الخبراء.

 

وفرضت جائحة كورونا في العالم، إغلاق المدارس والاقتصار على التعليم عن بعد، وهو أمرٌ غير كاف، كما أنه غير ممكن في بعض الدول التي يفتقر فيها الجهاز التعليمي إلى التكنلوجيا المطلوبة.

 

ويوم الاثنين الماضي، قررت السلطات الصحية في الولايات المتحدة،  السماح لفئة من الأطفال بتلقي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وخفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عمر الأشخاص الذين يجوز لهم تلقي اللقاح في الولايات المتحدة، إلى 12 عاما، وهي خطوة من المتوقع أن تتيح إعطاء ملايين التطعيمات الإضافية.

 

وتم ترخيص استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" للاستخدام لدى من يبلغون من العمر 16 وما فوق في كانون الأول الماضي، قبل التعديل الأخير الذي يشمل فئات أصغر سنا (من 12 إلى 15 عاما).

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-05-15
23:00 | 2021-05-14
16:00 | 2021-05-14
14:00 | 2021-05-14
11:00 | 2021-05-14
09:00 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website