صحة

تأخير أخذ جرعة اللقاح الثانية يزيد المناعة.. تفاصيل مفاجئة

Lebanon 24
15-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-823161-637566796975369400.jpg
Doc-P-823161-637566796975369400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة أجرتها جامعة برمنغهام بالتعاون مع Public Health England أن الأجسام المضادة للفيروس كانت أعلى بثلاث مرات ونصف المرة في أولئك الذين أخذوا الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعاً، مقارنةً بأولئك الذين أخذوها بعد ثلاثة أسابيع، وفق ما نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، الجمعة.

إلى ذلك، كشفت الدكتورة هيلين باري، كبيرة مؤلفي الدراسة في برمنغهام أن ذروة استجابات الأجسام المضادة كانت بعد الجرعة الثانية لدى كبار السن، في فاصل زمني بين الجرعتين تراوح بين 11 إلى 12 أسبوعاً.

وكان باحثون من جامعة أكسفورد توصلوا في فبراير الماضي إلى أن استجابات الأجسام المضادة كانت أقوى بمرتين عندما تأخرت جرعتهم الثانية لمدة 12 أسبوعاً، لكن الدراسة الأخيرة هي الأولى التي تقارن الاستجابات المناعية بعد أوقات مختلفة.

تفاصيل الدراسة
وقام العلماء بتحليل عينات دم من 175 شخصاً فوق عمر 80 على مرحلتين، فالمجموعة الأولى من المشاركين البالغ عددهم 99، أخذت منهم عينات الدم بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

أما المجموعة الثانية من المشاركين البالغ عددهم 73، فأخذت منهم عينات دم بعد مرور 12 أسبوعاً على تلقي الجرعة الأولى.

وكانت المفاجأة أن عينات المجموعة الثانية احتوت على أجسام مضادة ضد بروتين ارتفاع الفيروس، بنسبة أعلى من المجموعة الأولى بلغت 3.5 مرة.

الخلايا التائية أقوى
كذلك، وجد الباحثون أن استجابات الخلايا التائية المسؤلة عن تدمير الخلايا المصابة، كانت أضعف عندما يتأخر أخذ الجرعة الثانية، لكنها استقرت عند اختبار الأشخاص بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الجرعة الأولى.

وكانت المملكة المتحدة اتخذت قراراً جريئاً بتأخير إعطاء الجرعات الثانية في الأسابيع الأولى من برنامج اللقاح، حتى يتمكن المزيد من كبار السن والضعفاء من تلقي اللقاحات الأولى بسرعة أكبر.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-15
08:00 | 2021-05-15
05:00 | 2021-05-15
02:00 | 2021-05-15
23:00 | 2021-05-14
16:00 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website