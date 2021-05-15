صحة

5 أنواع من الشاي تضرب الأرق.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
15-05-2021 | 16:00
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لعل من أسهل الطرق للحصول على نوم عميق هو تناول الشاي قبل النوم، إذ تعتبر تلك الأعشاب من العلاجات الطبيعية للنوم. ومن أبرزها 5 أنواع قد تساعدك على النوم من دون مصاعب، وفق موقع Only My Health المختص بالمواضيع الطبية.


أولا: شاي البابونج
يعتبر شاي البابونج، مهدئاً وواحداً من أفضل أنواع شاي الأعشاب في العالم. كما يعد أحد العلاجات المقاومة للتوتر والقلق، وربما هذا هو السبب في أنه مفيد لمن يعاني من الأرق أيضاً.

كما يتمتع البابونج بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد أي شخص على النوم بشكل أسرع.

ثانيا: اللافندر
لاشك أن زهرة اللافندر جميلة ذات رائحة زكية، لكن المقصود هنا سنتحدث عن شاي اللافندر، ذي الرائحة العطرية واللذيذ أيضا. فعندما نحتسي هذا الشاي الدافئ قبل النوم، نشعر بهدوء العقل والحواس ما يسهل النوم.

كذلك، يوفر العديد من الفوائد الصحية بصرف النظر عن تعزيز النوم والاسترخاء.

ثالثا: شاي بلسم الليمون (المليسة)
الشاي الثالث هو بلسم الليمون، الذي يتمتع بنفس رائحة النعناع تقريباً، ويستخدم على نطاق واسع في العلاج بالروائح لرائحته المهدئة وخصائصه التي تقلل التوتر.

فإذا قمت بغلي بعض أوراق بلسم الليمون في الماء وشربت الشاي، فستشعر بالاسترخاء التام بعد يوم متعب.

وتعتبر مستخلصات المليسة فعالة في علاج أعراض الأرق ولذلك يجب تجربتها مع مشاكل النوم.

رابعا: شاي جذر فاليريان (ناردين)
قد يكون شاي الناردين غير شائع مقارنة بالأنواع الأخرى، رغم استخدامه على نطاق واسع في علاج العديد من الحالات.

ففي أجزاء كثيرة من العالم، يستخدم هذا الجذر كعلاج عشبي للتوتر والقلق والأرق. وفي الأساس، يمكن حل أي مشكلة تتعلق بالنوم والاستيقاظ باستعمال هذا الجذر، وهو متاح بسهولة في المتاجر التي تبيع المنتجات العشبية.

خامسا: شاي زهرة الآلام
يتوفر هذا الشاي في أكياس ويستهلكه الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو مشاكل النوم لإراحة دماغهم، ويؤدي تناوله إلى تحسين جودة النوم.

أما إذا كنت شربته يومياً لمدة أسبوع أو 10 أيام، فقد تحل مشكلة الأرق بشكل دائم!

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