صحة

خبراء ألمان: قد تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

Lebanon 24
16-05-2021 | 15:00
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اعتبرت السلطات الصحية الألمانية أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لجرعة إضافية من لقاح كورونا في العام المقبل، وهو ما أشارت إليه بعض الشركات المنتجة لهذه العقاقير.

وكشف رئيس اللجنة الدائمة للقاحات في ألمانيا (شتيكو) توماس ميرتينز أن "الأمصال الحالية المضادة لفيروس كورونا لن تكون الأخيرة"، خلال مقابلة نشرتها الأحد مجموعة (فونكه) الإعلامية.

وقال ميرتينز "يجب أن نستعد مبدئياً لاحتمالية احتياجنا في العام المقبل لتجديد الحماية المناعية لدينا". ولم تتخذ ألمانيا بعد أي قرار في هذا الشأن انتظاراً لما تظهره الدراسات المناعية التي تجرى على الأشخاص الحاصلين على اللقاح. رغم أن مسؤولي وزارة الصحة في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات يعتدون بتوصيات (شتيكو) عادة.

كما حذر ميرتينز أن الحصول على جرعات إضافية بالنسبة لحالات بعينها قد يصبح ضرورة عاجلة إذا نشأت سلالات جديدة من الفيروس لا تستطيع بعض اللقاحات التعامل معها بفعالية.

كورونا في ألمانيا

يشار إلى أن ألمانيا أعلنت تسجيل ثمانية آلاف و500 حالة إصابة و71 حالة وفاة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليستمر مؤشر الجائحة في الانخفاض بالدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وإجمالاً، رصدت ألمانيا ثلاثة مليون و593 ألف و434 إصابة- تعافى منهم ثلاثة مليون و286 ألف و400 شخصا، و86 ألف و96 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وتلقى 36.5% من الألمان (30.4 مليون شخصاً) جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، بينما حصل 10.9% (9 مليون شخصاً) على جرعتين.

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