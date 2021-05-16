23
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
كم خطوة تكفي للوقاية من أمراض خطيرة؟
Lebanon 24
16-05-2021
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن المشي 4400 خطوة في اليوم يكفي للوقاية من الأمراض الخطيرة بخلاف ما كان يعتقد في السابق.
ووجدت مراجعة لفوائد المستويات المختلفة من النشاط البدني بواسطة خبراء من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية أن الهدف الكلاسيكي الذي ينصح به ويبلغ 10 آلاف خطوة قد يكون مبالغاً فيه.
ويمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف وأنواع معينة من السرطان، ويمكن أن يحسن حالات بعض المرضى مثل مرضى السكري من النوع الثاني.
ويستغرق الشخص العادي حوالي ساعتين من المشي يومياً للوصول إلى هدف 10000 خطوة، ولكن حوالي 53 دقيقة فقط للوصول إلى 4400 خطوة.
وأوضحت الدكتور ليندسي بوتومز من جامعة هيرتفوردشاير أن المشي 10000 خطوة كل يوم مفيد بالتأكيد للصحة، مع دراسات تظهر أن ممارسة هذه العادة يمكن أن يحسن الصحة العقلية والبدنية، وكذلك يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
ومع ذلك، أشارت ليندسي إلى أن الأبحاث الحديثة من كلية الطب بجامعة هارفارد أشارت إلى أن 10000 خطوة قد تكون مبالغة، ووجدوا أنه في المتوسط، تكفي 4400 خطوة في اليوم لتقليل خطر الوفاة لدى النساء بشكل كبير مقارنة بالمشي 2700 خطوة يومياً فقط.
وبينما وجد الفريق أنه كلما زاد عدد الخطوات، قل خطر الموت، إلا أن هذا التأثير يميل إلى الاستقرار عند حوالي 7500 خطوة في اليوم، حيث لم تلاحظ أي فوائد إضافية من المشي 10000 خطوة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
صورتان نادرتان لعادل إمام وزوجته تنتشران.. شاهدوا كيف كانا!
Lebanon 24
صورتان نادرتان لعادل إمام وزوجته تنتشران.. شاهدوا كيف كانا!
03:30 | 2021-05-16
16/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الأخير خطير جداً
Lebanon 24
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الأخير خطير جداً
08:00 | 2021-05-16
16/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردات فعل سنية ـ شيعية أطاحت بـ″إعتذار الحريري″!
Lebanon 24
ردات فعل سنية ـ شيعية أطاحت بـ″إعتذار الحريري″!
09:00 | 2021-05-16
16/05/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تخسر اخر معاركها!
Lebanon 24
اسرائيل تخسر اخر معاركها!
06:00 | 2021-05-16
16/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتحدث عن الحكومة.. هذا ما كشفه عن "الحل"
Lebanon 24
جنبلاط يتحدث عن الحكومة.. هذا ما كشفه عن "الحل"
13:37 | 2021-05-16
16/05/2021 01:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-05-17
"إنزعوا الكمامات".. توضيح هام لمن لبوا النداء!
15:00 | 2021-05-16
خبراء ألمان: قد تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة من لقاح "كورونا"
11:00 | 2021-05-16
سمنة المراهقين تضاعف خطر إصابتهم بسكتة دماغية... ماذا في التفاصيل؟
10:00 | 2021-05-16
أميركا تتخلى عن الكمامة.. وهذه "كلمة السر"!
09:00 | 2021-05-16
هل تعاني من الامساك؟... تناول هذه الاطعمة
07:00 | 2021-05-16
لمحبي التمارين الرياضية... كيف يمكن الحفاظ على اللياقة البدنية
فيديو
مستقبل الطائرات المأهولة.. قيادة بدون طيار وتحكم عن بعد (فيديو)
Lebanon 24
مستقبل الطائرات المأهولة.. قيادة بدون طيار وتحكم عن بعد (فيديو)
02:00 | 2021-05-17
17/05/2021 09:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
05:00 | 2021-05-16
17/05/2021 09:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
17/05/2021 09:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact