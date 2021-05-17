"إنزعوا الكمامات".. توضيح هام لمن لبوا النداء!

دافعت مديرة "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي)، روشيل والينسكي عن توصياتها الأخيرة بشأن إمكانية الاستغناء عن الكمامات لمن تحصنوا ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".وبعد انتقادات من بعض خبراء الصحة الذين رأوا أن الوكالة التابعة لوزارة الصحة ربما قد "تسرعت" في إصدار هذه التوصيات، خرجت والينسكي، في أربعة برامج إخبارية منفصلة لشرح التوصيات الجديدة.وكانت "سي دي سي" قد قالت إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات أو البقاء على مسافة ستة أقدام من الآخرين، في معظم الأماكن.وعزت والينسكي توصيات وكالتها، التي صدرت الخميس الماضي، إلى البيانات الحديثة التي تفيد بأن لقاحات فيروس كورونا تحد من انتشار المرض وتقدم الحماية من تحوره.ونفت والينسكي، في مقابلة مع "فوكس نيوز" تعرض الوكالة لضغوط للتراجع عن توصياتها القديمة، وأصرت على أن التحول كان مدفوعا بالصحة العامة وليس السياسة. وقالت: "كان من المؤكد أنه كان سيكون أسهل لو تطور العلم قبل أسبوع، ولم أكن مضطرة للذهاب إلى الكونغرس للإدلاء بهذه التصريحات".وبينما عارضت إدارة بايدن فرض إثبات حصول الأشخاص على التطعيم ضد فيروس كورونا، مثل إصدار ما يسمى بجوازات سفر اللقاح، أشارت والينسكي إلى أن الأمر يعتمد على ما وصفته بـ"نظام الشرف".وقالت "نظام الشرف هو أن تكون صادقا مع نفسك"، محذرة من أن الأميركيين الذين لم يتم تطعيمهم والذين اختاروا عدم ارتداء كمامة الوجه يعرضون أنفسهم للخطر.وحذر خبراء الصحة العامة من أن تحول "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" في ارتداء الكمامات قد يجبر متاجر البقالة والمطاعم والشركات الأخرى على اتخاذ موقف "غير مريح" للتحقق مما إذا كان العملاء قد تم تطعيمهم أم لا.وقامت متاجر كبرى مثل "وولمرت"، و"كوسكو"، وتريدر جو" بإلغاء فرض الكمامات على المستهلكين بناء على توصيات "سي دي سي"، في حين أشارت متاجر أخرى مثل "تارغت" و"هوم ديبو" وصيدليات "سي في أس" إلى أنها ستستمر في هذا الشرط.