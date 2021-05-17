صحة

العمل لساعات طويلة يضعك في خطر... اليك الاسباب

Lebanon 24
17-05-2021 | 09:00
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، في اتجاه يزداد سوءا، وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كورونا.

وفي أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة، أوضحت ورقة بحثية نُشرت في دورية "البيئة الدولية" أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016.


وهذا العدد أعلى بنسبة 30% عن عدد المتوفين لنفس الأسباب في عام 2000.

وقالت ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة: "العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً يمثل خطراً شديداً على الصحة".

وأضافت: "نرغب في استخدام هذه المعلومات في الترويج لمزيد من التحرك، المزيد من الحماية للعمال".

وأوضحت الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن معظم الضحايا (72%) كانوا رجالاً وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.


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وذكرت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة هم الذين يعيشون في جنوب شرقي آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئ، الذي يضم الصين واليابان وأستراليا.

وقالت الدراسة التي استندت إلى بيانات من 194 دولة إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة بأولئك الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وغطت الدراسة الفترة ما بين عامي 2000 و2016، وبالتالي فهي لا تشمل جائحة كورونا، لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل من المنزل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الناتجين عن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، ربما زاد المخاطر المرتبطة بالعمل لفترات طويلة.
المصدر: العربية
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