صحة

ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري... هل من علاقة بينهما؟

Lebanon 24
17-05-2021 | 11:00
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يهدف الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم في 17 ايار من كل عام إلى توعية المرضى حول العالم وبخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بالمرض الذي يهدد الحياة والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة عالميًا، وفقاً لما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية.

ويتم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لضغط الدم إبراز أهم الإنجازات العلمية لحماية قلوب البشر، إلى جانب إطلاق أدوات جديدة وتدابير داعمة للوقاية من خطر ضغط الدم.


ضغط الدم والسكري
يرتبط ارتفاع ضغط الدم في الكثير من الحالات بمرض السكري (النوع 1 والنوع 2 والحمل). وتوصلت عدد كبير من الدراسات إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري، والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وهذا هو سبب حدوث عدد كبير من الوفيات بسبب أمراض القلب لدى مرضى السكر.

ووفقًا لدراسة أجريت في الهند، ترتفع نسب انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر وبين كبار السن في جميع المناطق الجغرافية (الريفية والحضرية على حد سواء) والمجموعات السكانية، مما يمثل نقطة مهمة وهي أن مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ليس لها أي تأثير في تحديد حدوث هذين الشرطين.

علاقة متشابكة
أظهرت دراسة، نُشرت في دورية PMC العلمية، بعنوان "الأمراض المصاحبة للسكري وارتفاع ضغط الدم" أن حوالي 75% من البالغين المصابين بالسكري يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما تظهر أعراض مقاومة الأنسولين على غالبية الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

إن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري حالتان مزمنتان ومتشابكتان أيضًا. يتشاركون عوامل الخطر المشتركة مثل العرق والعرق ونمط الحياة، وتتداخل أيضًا مضاعفاتها (كل من الأوعية الدموية الكبيرة والأوعية الدموية الدقيقة) إلى حد كبير من خلال الآليات المشتركة.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم
تشمل مضاعفات الأوعية الدموية الكبيرة السكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض القلب المحيطية بينما تشمل مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة الاعتلال العصبي واعتلال الكلية واعتلال الشبكية.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر كل من ارتفاع ضغط الدم والسكري من عوامل الخطر الرئيسية.

كما تسببت العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والسكري في عبء اقتصادي هائل على المجتمع، فوفقًا للتكلفة الطبية السنوية يتم إنفاق حوالي 76.6 مليار دولار لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته بينما تتكلف رعاية مرضى السكري 174 مليار دولار.
المصدر: العربية
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