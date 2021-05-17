22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
كم خطوة تكفي للوقاية من أمراض خطيرة؟
Lebanon 24
17-05-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن المشي 4400 خطوة في اليوم يكفي للوقاية من الأمراض الخطيرة بخلاف ما كان يعتقد في السابق.
ووجدت مراجعة لفوائد المستويات المختلفة من النشاط البدني بواسطة خبراء من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية أن الهدف الكلاسيكي الذي ينصح به ويبلغ 10 آلاف خطوة قد يكون مبالغاً فيه.
ويمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف وأنواع معينة من السرطان، ويمكن أن يحسن حالات بعض المرضى مثل مرضى السكري من النوع الثاني.
ويستغرق الشخص العادي حوالي ساعتين من المشي يومياً للوصول إلى هدف 10000 خطوة، ولكن حوالي 53 دقيقة فقط للوصول إلى 4400 خطوة.
وأوضحت الدكتور ليندسي بوتومز من جامعة هيرتفوردشاير أن المشي 10000 خطوة كل يوم مفيد بالتأكيد للصحة، مع دراسات تظهر أن ممارسة هذه العادة يمكن أن يحسن الصحة العقلية والبدنية، وكذلك يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
ومع ذلك، أشارت ليندسي إلى أن الأبحاث الحديثة من كلية الطب بجامعة هارفارد أشارت إلى أن 10000 خطوة قد تكون مبالغة، ووجدوا أنه في المتوسط، تكفي 4400 خطوة في اليوم لتقليل خطر الوفاة لدى النساء بشكل كبير مقارنة بالمشي 2700 خطوة يومياً فقط.
وبينما وجد الفريق أنه كلما زاد عدد الخطوات، قل خطر الموت، إلا أن هذا التأثير يميل إلى الاستقرار عند حوالي 7500 خطوة في اليوم، حيث لم تلاحظ أي فوائد إضافية من المشي 10000 خطوة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
تابع
الأكثر قراءة
موقف مفاجئ لعون من الحريري: اهلا فيك وناطرينك
Lebanon 24
موقف مفاجئ لعون من الحريري: اهلا فيك وناطرينك
01:00 | 2021-05-17
17/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)
Lebanon 24
إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)
02:00 | 2021-05-17
17/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله
Lebanon 24
تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله
01:15 | 2021-05-17
17/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للبنانيين بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
خبر سار للبنانيين بشأن أزمة البنزين
23:31 | 2021-05-16
16/05/2021 11:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
10:28 | 2021-05-17
17/05/2021 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-05-17
ما هي أفضل وضعيات يوغا لتعزيز التركيز؟
11:00 | 2021-05-17
ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري... هل من علاقة بينهما؟
09:00 | 2021-05-17
العمل لساعات طويلة يضعك في خطر... اليك الاسباب
07:00 | 2021-05-17
لقاحات كورونا...معلومات وتفاصيل
05:00 | 2021-05-17
هذه الأسباب ستدفعك إلى تناول اللبن يومياً!
03:30 | 2021-05-17
الطهي بهذا الزيت مفيد جدا لصحة القلب ويخفض الكوليسترول
فيديو
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
09:25 | 2021-05-17
18/05/2021 00:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
08:00 | 2021-05-17
18/05/2021 00:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
03:30 | 2021-05-17
18/05/2021 00:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact