صحة

ما هي أفضل وضعيات يوغا لتعزيز التركيز؟

Lebanon 24
17-05-2021 | 16:00
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تؤدي ممارسة اليوغا يومياً إلى زيادة مرونة الجسم وتوازنه، وتعزيز الصحة العقلية، إضافة إلى تعزيز التركيز أثناء القيام بأي مهمة.
إليك بعض أوضاع اليوغا الشائعة التي يمكن أن تساعد في زيادة تركيزك، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
وضعية المحارب

تساعد وضعية المحارب على زيادة التركيز والتوازن، كما أنها تعمل على تعزيز قوتك وقدرتك على التحمل.
وضعية الإنحناء إلى الأمام

يوجه اليوغا وعيك بعيدًا عن العالم الخارجي ونحو العالم الداخلي. يمكن أن تساعد هذه الوضعية في تقليل التوتر وتحسين تركيزك.
وضعية النسر

لتحقيق توازن وزن جسمك على قدم واحدة، عليك أن تظل يقظًا مما يزيد من مستوى تركيزك. يقوي هذا التمرين عضلات الساق والكاحلين والفخذين والوركين.
وضعية الشجرة

تساعد ممارسة وضعية الشجرة يومياً في تحسين الوعي وزيادة التركيز.
وضعية القارب

تساعد هذه الوضعية على زيادة قدرتك على الحفاظ على تركيزك ووعيك الداخلي وهدوئك العاطفي.
وضعية الجمل

تنشط وضعية الجمل جهازك العصبي وتحسن الهضم والتنفس. 
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