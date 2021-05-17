ما هي أفضل وضعيات يوغا لتعزيز التركيز؟

تؤدي ممارسة اليوغا يومياً إلى زيادة مرونة الجسم وتوازنه، وتعزيز الصحة العقلية، إضافة إلى تعزيز التركيز أثناء القيام بأي مهمة.إليك بعض أوضاع اليوغا الشائعة التي يمكن أن تساعد في زيادة تركيزك، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:وضعية المحاربتساعد وضعية المحارب على زيادة التركيز والتوازن، كما أنها تعمل على تعزيز قوتك وقدرتك على التحمل.وضعية الإنحناء إلى الأماميوجه اليوغا وعيك بعيدًا عن العالم الخارجي ونحو العالم الداخلي. يمكن أن تساعد هذه الوضعية في تقليل التوتر وتحسين تركيزك.وضعية النسرلتحقيق توازن وزن جسمك على قدم واحدة، عليك أن تظل يقظًا مما يزيد من مستوى تركيزك. يقوي هذا التمرين عضلات الساق والكاحلين والفخذين والوركين.وضعية الشجرةتساعد ممارسة وضعية الشجرة يومياً في تحسين الوعي وزيادة التركيز.وضعية القاربتساعد هذه الوضعية على زيادة قدرتك على الحفاظ على تركيزك ووعيك الداخلي وهدوئك العاطفي.وضعية الجملتنشط وضعية الجمل جهازك العصبي وتحسن الهضم والتنفس.