9 أعراض مبكرة لمرض السكري... تعرف عليها

يوصف السكري (diabetes mellitus) بأنه مرض خطير إذا لم تتم السيطرة عليه، ولذلك يجب التعرف عليه مبكرا، وهناك أعراض مبكرة قد تشير إلى الإصابة بالسكري أو مشاكل صحية أخرى، وللتأكد يجب عند ظهور بعضها أو كلها مراجعة الطبيب فورا لعمل الفحوصات اللازمة.وهذه هي الأعراض المبكرة للإصابة بالسكري:كثرة التبولالشعور بالعطش الشديدالشعور بالجوع الشديد على الرغم من أن الشخص يأكل كالمعتاد.التعب الشديدرؤية ضبابيةتأخر شفاء الجروحتأخر تعافي الكدماتفقدان الوزن على الرغم من أن الشخص يأكل أكثر، وهذا العرض يشير إلى السكري من النوع الأول.الشعور بوخز أو ألم أو تنميل في اليدين والقدمين.