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صحة
9 أعراض مبكرة لمرض السكري... تعرف عليها
Lebanon 24
18-05-2021
|
07:00
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يوصف السكري (diabetes mellitus) بأنه مرض خطير إذا لم تتم السيطرة عليه، ولذلك يجب التعرف عليه مبكرا، وهناك أعراض مبكرة قد تشير إلى الإصابة بالسكري أو مشاكل صحية أخرى، وللتأكد يجب عند ظهور بعضها أو كلها مراجعة الطبيب فورا لعمل الفحوصات اللازمة.
وهذه هي الأعراض المبكرة للإصابة بالسكري:
كثرة التبول
الشعور بالعطش الشديد
الشعور بالجوع الشديد على الرغم من أن الشخص يأكل كالمعتاد.
التعب الشديد
رؤية ضبابية
تأخر شفاء الجروح
تأخر تعافي الكدمات
فقدان الوزن على الرغم من أن الشخص يأكل أكثر، وهذا العرض يشير إلى السكري من النوع الأول.
الشعور بوخز أو ألم أو تنميل في اليدين والقدمين.
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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