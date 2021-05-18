صحة

فوائد غير متوقعة للوز.. ما هي؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 16:00
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أوردت مجلة "Instyle" أن اللوز مفتاح الصحة والجمال، مشيرة إلى أنه يجب تناول اللوز غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل نحو 10 غرامات يومياً.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن اللوز غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن، والتمتع بالرشاقة.

كذلك، يعدّ اللوز غنيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحول دون تجلط الدم، وتحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

ومع هذا، يزخر اللوز بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة والجمال مثل المغنيسيوم لإنقاص الوزن، والرشاقة وفيتامين E لشباب البشرة.

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