خطوات لتحقيق النحافة من دون حرمان الذات

كيف يمكنك التخلّص من الحميات الصارمة على مرّ السنة؟ من خلال تناول المنتجات الطبيعية واتخاذ بعض الخطوات المنطقية، تخسرين الوزن سريعاً وتعيدين التركيز على إيقاع ساعتك البيولوجية وتستعيدين الرشاقة. أبرز هذه الخطوات:1 - جِدي من يرافقكأشارت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأساور الإلكترونية ومختلف الأجهزة التي تتعقّب نشاط الجسم، وتَعِد بتسهيل النحافة، تبقى أقل فاعلية من الاختصاصيين. ستضمنين النجاح في مساعيك، حين تجدين من يرافقك في هذه المرحلة الصعبة. كذلك يجب ألا تقتصر الخطة التي تطبّقينها على الأطباق المستهلكة، بل من المفيد أيضاً أن تكثّفي النشاطات الجسدية وتعالجي الجوانب العاطفية وغياب الحوافز والضغط النفسي.2 - اختبري ربط المعدة الافتراضيلتحقيق نحافة دائمة، يجب أن تنسي المعلومات كافة التي سمعتِها عن الحميات الغذائية، وتكتسبي منطقاً مختلفاً. لا نفع من اللجوء إلى الجراحات التي تعالج البدانة، بل يكفي أن تتبني نظاماً غذائياً متوازناً وتخضعي لجلسات تنويم مغناطيسي كي تقيمي علاقة هادئة وسليمة مع الغذاء.لتحقيق هذه الغاية، استعملي طريقة ربط المعدة افتراضياً: خلال جلسات التنويم المغناطيسي، يُطلَب من الشخص أن يتخيل نفسه وهو يستعد لجراحة ربط المعدة في المستشفى. يجب أن يعيش مراحل الجراحة كافة، أي مروره في الرواق ودخوله إلى غرفة الجراحات ووصول طبيب التخدير وإعطاء الحقن... لما كان اللاوعي لا يميّز بين الحقيقة والخيال، فسيتصرف المرضى بعد الجلسة وكأن معدتهم أصبحت أصغر حجماً. بدءاً من اليوم التالي، ستتراجع الشهية وتخفّ كميات الطعام المستهلكة بمرتين أو ثلاث مرات، ويخسر الشخص حتى أربعة كيلوغرامات شهرياً. لتحقيق النتيجة المطلوبة، اخضعي لثلاث أو أربع جلسات يفصل بينها أسبوع وطبّقي التنويم المغناطيسي الذاتي في منزلك.3 - تجنّبي المضافات الكيماويةيعجّ معظم الأطباق الجاهزة والمصنّعة بملوّنات كيماوية ومواد حافظة ومعززات النكهة وعناصر أخرى لتحسين تركيبة المنتجات. في الحالات الطبيعية، يكون الكبد مسؤولاً عن التحكم بهذه العناصر الدخيلة ويعمل على التخلّص منها. لكن حين ترتفع كمية السموم، يتعب هذا العضو ويتعطّل أحياناً. كي لا يتسمم الجسم، يُبعد الكبد العناصر الضارة عن الأعضاء الحيوية ويوصلها إلى مكان المخلفات.تشكّل رواسب الدهون البيضاء السامة طبقة ليّنة وسطحية تغلّف البطن، أو الردفين، أو الجزء العلوي من الجسم (الذراعان، الكتفان، أعلى الظهر). للتخلص من هذه الدهون المتراكمة، يجب أن تتناولي الأطباق المنزلية، بما في ذلك عصائر الفاكهة. اعصري الحمضيات بنفسك قبل شربها بدل أن تستهلكي المنتجات المصنّعة التي تفتقر إلى الفيتامينات، ولا تكتفي بعصير البرتقال، إذ يسمح عصير الليمون الهندي بإبطال مفعول الوجبات السريعة لأن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحسّن حساسية الأنسولين.4 - طبّقي مبدأ الوعي الكاملوفق أحدث الدراسات، يساهم الأكل تزامناً مع التركيز على الحاضر والمشاعر الآنية في تحقيق النحافة. يسمح الوعي الكامل باختيار أغذية منطقية والاكتفاء بالكمية التي تعطي شعوراً بالشبع. سيكون مفعول هذه الطريقة مدهشاً: من دون تغيير أسلوب حياتك، يمكنك أن تخسري حتى %4.3 من وزنك.5 - حسّني نوعية نومكثبتت الروابط القائمة بين النوم والوزن. لوحظ أن المرأة التي لا تنام كثيراً (5 ساعات في الليلة) تكون أسمن من تلك التي تنام لمدة كافية (7 ساعات على الأقل). يبرز هذا الاختلاف مع مرور الوقت: تصبح الفئة الأولى أكثر عرضة لاكتساب 15 كيلوغراماً إضافياً خلال 16 سنة بنسبة %32. حين تتراكم آثار نقص النوم، لا مفر من أن يضطرب الأيض بشدة. نتيجةً لذلك، تزيد الرغبة في تناول المأكولات التي تمدّ الجسم بالطاقة. أخيراً، تجنّبي الأدوية المنوّمة لأنها تشكل سبباً آخر لاكتساب الوزن. من الأفضل أن تشربي خلطات نباتية مهدئة على شكل نقيع ساخن أو كبسولات من الناردين أو الزعرور البري.6 - تجنّبي التلوث السمعيذكرت دراسة سويدية في عام 2015 أن الأشخاص الأكثر عرضة للضجة يسجلون أعلى مؤشر كتلة جسم. خلال خمس سنوات، يزيد محيط خصرهم سنتمتراً أو حتى سنتمترين إذا اشتقت الضجة السمعية من ثلاثة مصادر مختلفة كازدحام السيارات وصراخ الجيران... يؤدي الضغط النفسي الذي تسببه الضجة إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يعزز تراكم الدهون في النسيج الدهني. يقضي الحل بالابتعاد عن الضجة. إذا كنت تعيشين في منطقة مكتظة، استعملي سدادات الأذن أو ضعي خوذة مضادة للضجة.7 - ركّزي على أكل التوابللتنحيف الجسم، استفيدي من منافع التوابل. من خلال تحفيز حاسة الذوق، يمكنك أن تخففي شهيتك. تتعدد التوابل المفيدة في هذا المجال، أبرزها الفلفل الحلو لأن عنصر الكابسيسين النشط فيه يذوّب الدهون تزامناً مع حرق سعرات إضافية في وقت الراحة، ثم القرفة التي تخفّض مستوى السكر في الدم وتمنع نوبات الجوع المفاجئة، وأخيراً الزنجبيل الذي يقلّص معدل الدهون في الدم ويُخفّض مستويات الكولسترول والشحوم الثلاثية. يكفي أن تتناولي ربع ملعقة صغيرة من أحد هذه العناصر يومياً. على صعيد آخر، تسمح إضافة التوابل بالحد من كمية الملح والسكر والمواد الدهنية في الأطباق، تزامناً مع تحسين نكهتها.8 - ابتعدي عن الميزانيشير الميل الدائم إلى الصعود على الميزان لمراقبة الوزن إلى هوس مرتبط باضطراب الصورة، التي يحملها الشخص عن نفسه. يمكن أن يمهّد هذا الوضع لاختلال العلاقة مع الطعام واضطراب السلوك الغذائي. يصغي المدمنون على مراقبة وزنهم إلى عقلهم بدل تلبية حاجاتهم الجسدية. حين يخرج الوضع عن السيطرة، يفرضون على نفسهم ممنوعات مفرطة ويشعرون بالإحباط والذنب.تؤدي هذه المشاعر إلى انزعاج شديد، وقد تدفعهم إلى الأكل عشوائياً بين وجبات الطعام الرئيسية. لذا لا تهتمّي بالوزن الذي يذكره الميزان يومياً، إذ يمكن أن يتغير ذلك الوزن على مر الساعات، بل راقبي مسار تطورك على المدى المتوسط والطويل. إذا كنت تواجهين مشاكل حقيقية على مستوى الوزن، اكتفي باستعمال الميزان مرة أسبوعياً كحد أقصى وإلا راقبي مقاس ملابسك بكل بساطة.