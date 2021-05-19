صحة

خبير يكشف: هذا أفضل وقت لـ"الترويقة"

Lebanon 24
19-05-2021 | 09:00
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كشف الدكتور أندريه بوبروفسكي خبير التغذية الروسي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة بطرسبورغ، أفضل وقت لتناول وجبة الفطور للحصول على أكبر فائدة ممكنة.

ويقول: "يجب أن يعطينا الفطور الطاقة اللازمة للحركة ولنشاط الدماغ حتى يختفي النعاس. كما أن الإفطار الخفيف في السرير لن يكون سيئا، إذا لم يكن دسما ويحتوي مأكولات كثيرة وحلويات".

ووفقا له، يجب التعود على تناول الطعام في نفس الوقت يوميا، ولا يؤثر اختلاف الوقت بضع دقائق أو حتى نصف ساعة، مشيرا إلى أنه يمكن في أيام العطل انتهاك القاعدة المعمول بها، ولكن في الأيام العادية من الأفضل الالتزام بها.

ويقول: "يتكيف الجهاز الهضمي، وكذلك الجهاز العصبي، عندما نتناول الطعام في نفس الوقت يوميا. كما يسمح هذا للشخص بالشعور بالشبع من تناول نفس كمية الطعام".

ويحذر الخبير، من أن عدم وجود رغبة بتناول الطعام في الصباح، يشير إلى وجود اضطرابات في مواعيد تناول الطعام، ما يؤدي إلى الإفراط بتناول الطعام في المساء والليل.

ويقول: "يعاني حوالي 30-40% من الأشخاص الذين يعانون من زيادة وزنهم من اضطراب نظام تناول الغذاء، ما يجعلهم يفرطون في تناول الطعام مساء وفي الليل. وأحد اسباب هذا الاضطراب هو عدم رغبتهم بتناول الطعام في الصباح. لذلك للتخلص من هذا الاضطراب، يجب تناول الطعام في الصباح".

ويضيف: "إذا كان الشخص لا يعاني من الوزن الزائد و لا يعاني من اضطرابات أخرى في تناول الطعام، وتعوّد على عدم تناول وجبة الفطور بسبب ظروف محددة، فلا ضرر من ذلك".
المصدر: نوفوستي
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