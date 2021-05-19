24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
خبير يكشف: هذا أفضل وقت لـ"الترويقة"
Lebanon 24
19-05-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الدكتور أندريه بوبروفسكي خبير التغذية الروسي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة بطرسبورغ، أفضل وقت لتناول وجبة الفطور للحصول على أكبر فائدة ممكنة.
ويقول: "يجب أن يعطينا الفطور الطاقة اللازمة للحركة ولنشاط الدماغ حتى يختفي النعاس. كما أن الإفطار الخفيف في السرير لن يكون سيئا، إذا لم يكن دسما ويحتوي مأكولات كثيرة وحلويات".
ووفقا له، يجب التعود على تناول الطعام في نفس الوقت يوميا، ولا يؤثر اختلاف الوقت بضع دقائق أو حتى نصف ساعة، مشيرا إلى أنه يمكن في أيام العطل انتهاك القاعدة المعمول بها، ولكن في الأيام العادية من الأفضل الالتزام بها.
ويقول: "يتكيف الجهاز الهضمي، وكذلك الجهاز العصبي، عندما نتناول الطعام في نفس الوقت يوميا. كما يسمح هذا للشخص بالشعور بالشبع من تناول نفس كمية الطعام".
ويحذر الخبير، من أن عدم وجود رغبة بتناول الطعام في الصباح، يشير إلى وجود اضطرابات في مواعيد تناول الطعام، ما يؤدي إلى الإفراط بتناول الطعام في المساء والليل.
ويقول: "يعاني حوالي 30-40% من الأشخاص الذين يعانون من زيادة وزنهم من اضطراب نظام تناول الغذاء، ما يجعلهم يفرطون في تناول الطعام مساء وفي الليل. وأحد اسباب هذا الاضطراب هو عدم رغبتهم بتناول الطعام في الصباح. لذلك للتخلص من هذا الاضطراب، يجب تناول الطعام في الصباح".
ويضيف: "إذا كان الشخص لا يعاني من الوزن الزائد و لا يعاني من اضطرابات أخرى في تناول الطعام، وتعوّد على عدم تناول وجبة الفطور بسبب ظروف محددة، فلا ضرر من ذلك".
المصدر: نوفوستي
الأكثر قراءة
تغريدة نارية من بوصعب عن شربل وهبة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة نارية من بوصعب عن شربل وهبة.. هذا ما قاله
15:53 | 2021-05-18
18/05/2021 03:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة صيرفة انطلقت.. هل يهبط دولار السوق ؟
Lebanon 24
منصّة صيرفة انطلقت.. هل يهبط دولار السوق ؟
05:00 | 2021-05-18
18/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
10:33 | 2021-05-18
18/05/2021 10:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
08:59 | 2021-05-18
18/05/2021 08:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
07:04 | 2021-05-18
18/05/2021 07:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-05-18
خطوات لتحقيق النحافة من دون حرمان الذات
16:00 | 2021-05-18
فوائد غير متوقعة للوز.. ما هي؟
14:00 | 2021-05-18
لمرضى السكري.. إليكم هذا الخبر
11:00 | 2021-05-18
الفوسفور الأبيض... ما هي الإسعافات الأولية للتعامل معه؟
08:00 | 2021-05-18
لا تتناولوا باراسيتامول وأسبرين بعد التطعيم.. لهذا السبب
07:35 | 2021-05-18
خبر مطمئن.. لقاحان فعالان جداً ضد متحورتين هنديتين
فيديو
"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)
Lebanon 24
"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)
03:30 | 2021-05-19
19/05/2021 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
10:33 | 2021-05-18
19/05/2021 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد
Lebanon 24
فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد
08:00 | 2021-05-18
19/05/2021 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact