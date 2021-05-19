كيف يؤثّر التطعيم بأكثر من لقاح ضدّ "كورونا" على مناعة الجسم؟

أظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة الإسبانية، حول توافق اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا المستجد، أن الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يمكنهم تلقي لقاح ثان من فايزر.
وقال منسق الأبحاث السريرية في معهد كارلوس الثالث الصحي، خيسوس أنطونيو فرياس، خلال مؤتمر صحفي "يمكن للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أن يتلقوا بأمان لقاحا ثانيا من فايزر".
وأشارت النتائج الأولية للدراسة إلى أن إعطاء لقاح فايزر بعد الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يسمح بتحقيق استجابة مناعية قوية من الجسم، ويمكن أن يزيد عدد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين حتى 7 أضعاف.
وشملت الدراسة 600 متطوع من 5 مستشفيات وحللت استجابتهم المناعية بعد أسبوعين من تلقي لقاح فايزر، حيث تلقى جميع المتطوعين جرعتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا قبل 8-12 أسبوعا من تلقي لقاح فايزر.