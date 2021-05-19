صحة

اصابات كورونا تنخفض في اميركا

Lebanon 24
19-05-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-824672-637570242060717876.jpg
Doc-P-824672-637570242060717876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت كيتلين ريفرز، عالمة الأوبئة بجامعة جونز هوبكنز، إن عدد الحالات في البلاد يعدّ الأدنى منذ أيلول الماضي، ويؤيد كثير من الخبراء تفويضات رفع الكمامة في معظم أنحاء البلاد.

وأضافت الدكتورة ريفرز أن القيام بذلك سيكون أكثر خطورة في مناطق مثل ميشيغان، حيث توجد مزيد من الحالات، ولدى الأشخاص غير المحميين، بما في ذلك الأطفال دون سن 12 عاما والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة. كذلك أكدت ضرورة استمرار الأشخاص غير الملقحين في ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وتجنب الازدحام.

وفي ناكوغدوشس، تكساس، أعرب الدكتور أحمد هاشم عن قلقه من العدد الضئيل للسكان الذين تم تحصينهم ومن بطء وتيرة التلقيح. ومع ذلك، يرتدي شخص أو شخصان فقط من بين 10 أشخاص في المتاجر المحلية الأقنعة.

وقال هاشم "أعتقد أن مركز السيطرة على الأمراض قد يرسل رسالة خطأ تفيد بأن كل شيء على ما يرام"، مؤكدا أن الوضع لن يتحسن إلا إذا حصل 60% أو 70% من السكان على اللقاح. فعلى الصعيد الوطني تم تلقيح 36% فقط من السكان بالكامل.

وأشارت الكاتبة إلى استقلالية الأفراد في اختيار قراراتهم بناء على تصورهم لمخاطرهم الخاصة، ولكن يجب على القادة المحليين تحديد ما هو الأفضل للمجتمع بناء على معدل الإصابات.

وقال الدكتور شارفستين إن "هذين شيئان مختلفان. وعندما يختلط الأمر، قد يصدر الناس أحكاما سيئة بشأن هذه السياسة".

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ماكلارين إن الإرشادات الجديدة يجب أن تكون بمنزلة تذكير لمسؤولي الصحة لتكثيف جهودهم واستثماراتهم لضمان حصول الجميع على اللقاحات، وعلى آباء الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاما الاستمرار في حثّهم على ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.

وتحث السياسة الجديدة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة على حماية أنفسهم من الأشخاص الذين لا يرتدون الأقنعة وغير المحصنين.

وقالت الدكتورة ماكلارين "عندما نضع سياسة نحتاج إلى الموازنة بين احتياجات ورغبات الجميع. يمكننا أن نستمر في ارتداء الأقنعة إلى الأبد، ولكن الرجوع إلى حياة تبدو طبيعية أكثر سيعود بالنفع على الجميع".
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-19
07:38 | 2021-05-19
07:00 | 2021-05-19
05:00 | 2021-05-19
02:00 | 2021-05-19
23:00 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website