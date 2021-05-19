اصابات كورونا تنخفض في اميركا

قالت كيتلين ريفرز، عالمة الأوبئة بجامعة جونز هوبكنز، إن عدد الحالات في البلاد يعدّ الأدنى منذ أيلول الماضي، ويؤيد كثير من الخبراء تفويضات رفع الكمامة في معظم أنحاء البلاد.وأضافت الدكتورة ريفرز أن القيام بذلك سيكون أكثر خطورة في مناطق مثل ميشيغان، حيث توجد مزيد من الحالات، ولدى الأشخاص غير المحميين، بما في ذلك الأطفال دون سن 12 عاما والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة. كذلك أكدت ضرورة استمرار الأشخاص غير الملقحين في ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وتجنب الازدحام.وفي ناكوغدوشس، تكساس، أعرب الدكتور أحمد هاشم عن قلقه من العدد الضئيل للسكان الذين تم تحصينهم ومن بطء وتيرة التلقيح. ومع ذلك، يرتدي شخص أو شخصان فقط من بين 10 أشخاص في المتاجر المحلية الأقنعة.وقال هاشم "أعتقد أن مركز السيطرة على الأمراض قد يرسل رسالة خطأ تفيد بأن كل شيء على ما يرام"، مؤكدا أن الوضع لن يتحسن إلا إذا حصل 60% أو 70% من السكان على اللقاح. فعلى الصعيد الوطني تم تلقيح 36% فقط من السكان بالكامل.وأشارت الكاتبة إلى استقلالية الأفراد في اختيار قراراتهم بناء على تصورهم لمخاطرهم الخاصة، ولكن يجب على القادة المحليين تحديد ما هو الأفضل للمجتمع بناء على معدل الإصابات.وقال الدكتور شارفستين إن "هذين شيئان مختلفان. وعندما يختلط الأمر، قد يصدر الناس أحكاما سيئة بشأن هذه السياسة".وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ماكلارين إن الإرشادات الجديدة يجب أن تكون بمنزلة تذكير لمسؤولي الصحة لتكثيف جهودهم واستثماراتهم لضمان حصول الجميع على اللقاحات، وعلى آباء الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاما الاستمرار في حثّهم على ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.وتحث السياسة الجديدة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة على حماية أنفسهم من الأشخاص الذين لا يرتدون الأقنعة وغير المحصنين.وقالت الدكتورة ماكلارين "عندما نضع سياسة نحتاج إلى الموازنة بين احتياجات ورغبات الجميع. يمكننا أن نستمر في ارتداء الأقنعة إلى الأبد، ولكن الرجوع إلى حياة تبدو طبيعية أكثر سيعود بالنفع على الجميع".