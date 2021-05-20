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صحة
أطباء الجلد للبنانيين: أوقفوا التعقيم!
Lebanon 24
20-05-2021
|
06:20
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كتبت زينب حمود في "الأخبار": "بعد عامٍ من «الهلع» من مضاعفات فيروس كورونا، «اهترت» يدا صابرين، الموظفة في أحد المصارف، لأنها كلّما تسلّمت ورقة من أحدهم لجأت الى عبوة التعقيم. موظفة أخرى، تخطّت «الإكزيما» في يديها المعصم إلى الكوع نتيجة الإفراط في استعمال مواد التعقيم والتطهير. فيما يؤكد أطباء جلد أن «التشبّث» بالكمامة لساعات طويلة، من دون استراحة، أدى إلى تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة مسبقاً وظهور أخرى جديدة. كثيرون يسددون اليوم ضريبة «المبالغة» في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وهو ما يظهر في «تضاعف الإقبال على عيادات أطباء الأمراض الجلدية أكثر من عشر مرات بالحد الأدنى منذ بداية الجائحة»، بحسب الاختصاصية في الأمراض الجلدية مايا زيعور، فضلاً عن عشرات الاستشارات التي تسجّلها الصيدليات.
يتّسق ذلك مع زيادة نسب تفشّي الأمراض الجلدية عالمياً منذ بداية أزمة كورونا. غادة قصير، الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل ومديرة مركز للتجميل، تلفت الى أن دراسات أظهرت «زيادة في تفشي الأمراض الجلدية عالمياً بنسبة لا تقلّ عن 20%، وأعتقد أن هذا ينطبق على الحال في لبنان».
«أوقفوا التعقيم»، تطلب قصير ممن يراجعها. ولذلك أسباب، أهمها أن «الجلد يصاب بالتحسّس المباشر بعد احتكاكه بالمواد المعقّمة، ما يفاقم الإكزيما الوراثية ويسبب جفاف الجلد والاحمرار والالتهاب». وأكثر ما يسيء إلى سلامة الجلد هي نسبة الكحول الموجودة في المعقّمات، وخصوصاً إذا زادت على 60% «فهي من جهة تسبب الإكزيما، ومن جهة ثانية تقتل الجراثيم الحميدة التي تشكل حاجزاً ضد الجراثيم المسببة للأمراض الجلدية».
ليس الجلد وحده ما يتأثر بمخاطر المواد المعقمة. فقد أعلنت الجمعية الأميركية لمراكز مكافحة السموم عن 9504 حالات تسمم للأطفال دون الـ 12 عاماً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 في الولايات المتحدة، بعد تعرضهم لمواد تعقيم ذات أساس كحولي.
وللوقاية من خطر الإصابة بالوباء من دون الإساءة إلى الجلد، يوصي اختصاصيو الأمراض الجلدية باستبدال مواد التعقيم بالماء والصابون، وإن كان المطلوب «ليس أيّ صابون»، بحسب زيعور، بل «الصابون اللطيف»، أي غير المصنّف مضاداً للجراثيم، لخلوّه من مادة triclosan التي «تترك آثاراً جسيمة على الجلد».
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