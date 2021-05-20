صحة

بينها الشاي.. أطعمة ومشروبات لا ينصح بتناولها مع سوائل ساخنة!

Lebanon 24
20-05-2021 | 02:00
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كشفت الدكتورة إيرينا بيرجنايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، عن الأطعمة والمشروبات، التي لا ينصح بتناولها مع مشروبات ساخنة.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن حرارة المشروبات يجب ألا تكون أعلى من 37 درجة مئوية. كيلا تشكل خطورة على الجسم، أو تسبب حروقا دقيقة في الغشاء المخاطي.

وتضيف موضحة، يجب تناول المشروبات الساخنة بحذر وخاصة الشاي، لأنه يحتوي على مادة العفص.

وتقول: "العفص الموجود في الشاي له خصائص دباغية، لذلك فإن العديد من المواد الغذائية سيكون لها طعم مزعج عند تناولها مع الشاي الساخن. وعند تناول المواد الدهنية مع شاي درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الجسم، فإن الدهون التي ستدخل الجسم يمكن أن يكون لها تاثير سلبي".

وتضيف، وبسبب هذه المادة الدباغية، لا يمكن شرب الكحول مع الشاي.

وتقول: "من حيث المبدا، لا يمكن الجمع بين الشاي والكحول. لأنه في هذه الحالة ، يمكن امتصاص جزء من الكحول مع مواد سامة، بسبب وجود مادة العفص في الشاي".

وتضيف، بصورة عامة لا ينصح بالجمع بين الكحول والمشروبات الساخنة، لأن العواقب وخيمة.

المصدر: نوفوستي
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