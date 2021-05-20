فوائد بذور الليمون... لن تصدقوا

القيمة الغذائية الموجودة في بذور الليمون تحاكي تلك الموجودة في فاكهة الليمون الكاملة، بحسب موقع Healthybeverages:بذور الليمون تحتوي على :- مضادات الأكسدة التي تتكون أساساً من فيتامين سي C.- حمض الساليسيليك، ذي القدرة على تخفيف الألم.- أحماض أمينية، تماماً مثل ما تمتلكه بذور الجوافة.- كمية من البروتين والدهون المفيدة للصحة.اما الفوائد الصحية المدهشة لبذور الليمون هي التالي :طرد السموم بذور الليمون قادرة على تنظيف الجسم من السموم والطفيليات والمواد الأخرى غير المرغوب فيها؛ ورغم مرارتها فإنَّ تناولها يساعدك في التمتع بفوائدها الصحية.تخفيف الألم تحتوي بذور الليمون على حمض الساليسيليك، وهو أحد المكونات الرئيسية للأسبرين، الذي يستخدم لعلاج الصداع ومسكن أنواع الألم الأخرى. لذلك فتناول بذور الليمون مفيد في تخفيف بعض الآلام بطريقة سهلة وآمنة وطبيعية.القضاء على الدودة الخيطية حيث ان الكثير من الأطفال يصابون بعدوى الدودة الخيطية، وهي دودة خطيرة لا تؤذي عملية الهضم لدى الأطفال فحسب، بل تضر أيضاً بنموهم، وبذور الليمون قادرة على تقديم علاج طبيعي للقضاء على الدودة الخيطية مع خاصية إزالة السموم”.تغذية البشرةليس فقط الليمون الذي يمتلك فوائد تجميلية وصحية للبشرة، ولكن تحتوي بذور الليمون على الكثير من فيتامين سي C مضاد الأكسدة الأول المفيد في الحفاظ على بشرة صحية وشابة. وهذا أيضاً هو السبب الذي يجعلنا نجد بذور الليمون في بعض منتجات العناية بالبشرة، حيث يُستخلص منها الزيت العطري الذي يغذي البشرة ويرطبها جيداً.علاج حب الشباب تنتج بذور الليمون زيتاً أساسياً له خصائص مضادّة للبكتيريا. وبذلك، فإنَّ الزيت العطري من بذور الليمون فعّال جداً في علاج حب الشباب، حيث يعالج العدوى البكتيرية.رائحته الطيبة تُحسن المزاج تحتوي بذور الليمون على رائحة مثل الليمون والتي يمكن استخدامها للعديد من الأمور. يمكن استخدامها لإعطاء رائحة طبيعية لمنتج مستحضرات التجميل أو يمكن استخدامها أيضاً كعلاج عطري لتحسين المزاج.رائحة بذور الليمون لإبعاد الحشرات تستخدم بذور الليمون كمعطر للغرفة للتخلص من البعوض، كونه يكره روائح الليمون الطازجة.علاج التهاب المسالك البولية تمتلك بذور الليمون خاصية قوية مضادّة للبكتيريا. يمكن لمستخلص بذور الليمون أن يحارب التهابات المسالك البولية المقاومة للمضادات الحيوية. ليس فقط المستخلص، يمكننا أيضاً تناول البذور الكاملة لعلاج التهابات المسالك البولية.تخفيف فطريات الأظافر يمكن استخدام مستخلص بذور الليمون لمحاربة الفطريات في الأقدام والأظافر. كما أنه يقلل بشكل فعّال من الحكة والشعور بالحرق على الجلد حول أصابع القدم.رذاذ مضاد للبكتيريا يمكن استعمال مستخلص بذور الليمون كرذاذ مضادّ للبكتيريا، حيث يمكن استخدامه للوجه واليدين وأواني الطعام، وحتى يمكن إضافته في الشطف النهائي للغسيل للتأكد من خلو الغسيل من البكتيريا. إنه بسيط وآمن وله العديد من الفوائد الصحية.موانع تناول بذور الليمونوينصح بتوخي الحذر عند تناول بذور الليمون، للاشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات الصحية مثل الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، والذين يعانون من مشاكل عسر الهضم مثل الإمساك واضطراب المعدة.