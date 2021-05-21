سواد الأسنان... ما الأسباب وكيف نعالجه؟

يشكِّل سواد الأسنان أحياناً إشارة إلى تلف كامن أو تسوس من الضروري معالجته بأسرع وقت ممكن، وقد يكون أيضاً نتيجة تبقع، فمن الممكن لأطعمة ومشروبات مختلفة أن تترك قليلاً من الأصباغ، مما يسبب سواد الأسنان.يعود لون السن إلى مقدار الكالسيوم الكبير في الطبقة الخارجية منها، التي تُدعى المينا. بمرور الوقت، من الممكن لعوامل إضافية يخلفها الطعام والشراب أن تؤدي إلى تبدّل اللون إلى الأصفر أو الرمادي. ولكن إذا اسودت أسنانك، فمن الضروري أن تزور عيادة الطبيب بأسرع وقت ممكن.أسباب خارجيةتشمل الأسباب الخارجية لتحوّل الأسنان إلى اللون الأسود من خارج الفم: تلف المينا، والبقع، وتراكم الجير.ومن بعض الأسباب المباشرة لظهور البقع على الأسنان: الإكثار من الأطعمة والمشروبات السوداء، مثل القهوة، وتناول بعض الأدوية، مثل مكملات الحديد السائلة، واستخدام بعض أنواع معجون الأسنان أو غسول الفم، واستعمال التبغ، وامتلاك حشوات أو تيجان مصنوعة من كبريتيد الفضة.أسباب داخليةقد تبدو السن سوداء عندما يكون التلف داخلها. ومن أسباب سواد الأسنان الأكثر شيوعاً في هذه الحالة التلف والتسوس. على سبيل المثال، تتحوّل السن إلى الأسود عندما يُصاب لبها بعدوى أو تموت.أي بقع تستطيع تفاديها؟على مَن يخشون التعرض لسواد الأسنان تفادي وضع بعض الأشياء في فمهم. كذلك يجب أن يحرصوا على اتباع عادات نظافة فموية ملائمة بعد تناول الطعام. ومن الضروري أيضاً أن يتفادوا أو يحدوا من استهلاك: القهوة، والكولا، والشاي الأسود، ومنتجات التبغ.وتساهم عادات النظافة الفموية الجيدة غالباً في الحماية من الأسباب الخارجية المحتملة لسواد الأسنان.علاج ووقايةلا يمكنك عادةً علاج سواد الأسنان في المنزل. ولكن تتوافر مجموعات أدوات عدة لتبييض الأسنان قد تعود عليك بفائدة إن كنت تعاني تبدلاً طفيفاً في اللون. لكن سواد الأسنان يتطلب غالباً علاجاً محترفاً. يفحص الطبيب الأسنان ليشخص السبب ويحدد بعد ذلك العلاج المناسب.ما الحل إذا كان الجير السبب؟يضطر الطبيب إلى إزالة الجير المتراكم عندما يكون هو السبب. يقوم بذلك بكشط الجير عن الأسنان، وقد يستعمل أدوات تعمل بالموجات ما فوق الصوتية وتولد اهتزازات تفكك الجير وتسهّل إزالته.ما الحل إذا كان التسوس السبب؟في حالات التسوس، قد لا ينجح الطبيب في تحسين سواد السن بعملية تنظيف بسيطة. عليه بدلاً من ذلك إزالة الجزء التالف من السن.إذا انحصر التسوس في جزء واحد من السن، قد يتمكن الطبيب من إزالة الجزء المصاب وإقفال الحفرة بحشوة. أما إذا بلغ التسوس الطبقة الثانية من السن، فيزيل طبيب الأسنان كل التسوس ويضع تاجاً فوق السن.ولكن في بعض الحالات، تكون السن أكثر تضرراً من أن تُصلح بحشوة أو تاج. نتيجة لذلك، يُضطر طبيب الأسنان إلى إزالتها بالكامل.نصائح وقائيةتستطيع غالباً تفادي سواد الأسنان باتباعك عادات نظافة فموية ملائمة. تنصح الجمعية الأميركية للأسنان:• نظف أسنانك مرتين في اليوم بمعجون أسنان يحتوي على الفلور.• نظف بين أسنانك بفرشاة أو خيط مرة في اليوم على الأقل.• حدّد زيارات منتظمة إلى عيادة الطبيب.• تفادَ الأطعمة الغنية بالسكر.