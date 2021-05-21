طبيب أورام يحذر من علامات دالة على سرطان البنكرياس.. هذه التفاصيل

حذر الجراح الروسي، طبيب الأورام، إيفان كاراسيف، من علامات تدل على تطور سرطان البنكرياس، أحد أخطر أنواع الأورام.وأوضح كاراسيف أن المرض يتميز بتكوين ورم خبيث من الخلايا الغدية للبنكرياس، وكذلك النسيج الظهاري للقنوات الإخراجية.وتضم مجموعة المخاطر، كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، فيما لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لتطور المرض حتى الآن، ولكن التدخين، وانتشار الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي، وعدم وجود كمية كافية من الفواكه والخضروات، وتعاطي الكحول، كلها عوامل تساهم في زيادة خطر الإصابة بالمرض.ومن بين عوامل الخطر داء السكري، وأمراض القناة الصفراوية، وتليف الكبد، وكذلك الحالات السرطانية للبنكرياس، مثل الأورام الغدية والتهاب البنكرياس المزمن.وتظهر أهم أعراض المرض من خلال الألم المرتبط بنمو الورم أوضغطه في النهايات العصبية.وقال طبيب الأورام بهذا الشأن: "يعتمد تحديد موضع الألم على مكان الورم. في أغلب الأحيان، يزداد الألم ليلا في وضعية الاستلقاء، وكذلك بعد تناول الأطعمة الدسمة والكحول".ويبدأ الشخص في كثير من الأحيان، مع تطور المرض، في التخلي عن اللحوم والأطعمة الدهنية.وبعد الأكل قد يحدث غثيان وقيء وحموضة معوية. ومن علامات المرض الأخرى: تغير لون الجلد من الأصفر إلى الأخضر، وتلون الأغشية المخاطية والصلبة، وحكة، وفقدان الوزن، وظهور نفور من الطعام.