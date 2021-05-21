هل تبحث عن تقوية جهاز المناعة؟... اليك هذه الوصفة

التوابل تعتبر كنزا في المطبخ يحمل العديد من الفوائد الصحية، لذا فهي تدخل كعنصر أساسي في معظم العلاجات المنزلية.ولعل من أشهر هذه التوابل الكمون، حيث يدخل فى العديد من وصفات الأطعمة والمشروبات، وله فوائده الصحية لا تعد ولا تحصى، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد والهضم والأمعاء.وينصح خبراء التغذية، والعديد من المواقع المعنية بالشؤون الصحية، إلى إضافة القليل من الكمون إلى أطعمتك بصفة يومية، معددين أبرز 5 فوائد للكمون:1) يحسن عملية الهضمالكمون مفيد للغاية في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يساعد في علاج الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، كما إنه يحفز إفراز الإنزيمات الهضمية ويسرّع عملية الهضم، كما يوفر الراحة من آلام المعدة.2) تقوية المناعةيلعب الكمون دورًا مهمًا في تعزيز النظام المناعي للجسم، فهو يعتبر مصدرا ممتازا للحديد والألياف الغذائية للحفاظ على الجسم من الأمراض وانتقال العدوى، كما أنه مفيد لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والوقاية منها.3) تنظيم ضغط الدميعتبر الكمون مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والذي قد يلعب دورًا مهمًا في موازنة التأثير السلبي الناتج عن زيادة مستويات الملح فى الجسم، لذلك يلعب الكمون دورًا محوريًا في التحكم في مستويات ضغط الدم.4) الحفاظ على مستوى السكر في الدمتساعد بذور الكمون في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لأنها تحفز الجسم على إنتاج الأنسولين، مما يساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.5) التحكم فى الوزنبذور الكمون هي أداة جيدة للمساعدة في التحكم في الوزن، بالإضافة إلى تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يكبح الجوع ويتحكم في الرغبة بتناول المزيد من الطعام، حيث إن تناول ماء الكمون تسرّع من عملية حرق الدهون وهي المفضلة لدى أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.