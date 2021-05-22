تقرير جديد عن "الفطر الأسود".. مرض مرتبط بكورونا يقتل نصف المصابين به

وقالت الشبكة في تقريرها إن أغلب المصابين بالفطر في الهند هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري.ويعد انتشار مرض السكري في الهند من بين أعلى المعدلات في العالم.والفطر الأسود يأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.ويشير تقرير الشبكة إلى أن الفطر غير معدي وغير ضار في الكثير من الأحيان، غير أنه يسبب التهابات خطيرة لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وفقا لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.والعديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية.ويؤثر الفطر عادة على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء.ويمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.ونقل التقرير عن وزراة الصحة الهندية أن الفطر الأسود يبدأ في الظهور على الجلد في جيوب الهواء خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، قبل أن ينتشر إلى العينين والرئتين ويمكن أن يصل حتى الدماغ، ويؤدي ذلك إلى سواد أو تغير اللون على الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها، وألم في الصدر، وصعوبات في التنفس وسعال الدم.ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50 في المئة من المصابين به في غضون أيام.وعلاج الفطر يتطلب في كثير من الأحيان إجراء عملية جراحية لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة. وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إنه "لدى بعض المرضى، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان".وأفادت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من 200 مريض بالفطر الأسود في مستشفيات نيودلهي مع وجود العشرات في قوائم انتظار للحصول على سرير.وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الهندية بطلبات من أقارب مرضى داء الفطر الأسود يطلبون المساعدة في العثور على الأدوية.وأعلنت ولايتا راجستان وتيلانغانا عن انتشار وباء الفطر الأسود فيهما. فيما أبلغت ولاية ماهاراشترا وحدها عن أكثر من 2000 حالة.