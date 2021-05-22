صحة

هل هناك خطر من تخزين البيض في باب الثلاجة؟

Lebanon 24
22-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-825773-637572877509988058.jpeg
Doc-P-825773-637572877509988058.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر استشاري التغذية العلاجية المصري، محمد حلمي، من تخزين البيض في باب الثلاجة، مؤكدًا أنه قد ينشأ عن هذه العادة التسمم والإصابة بمرض خطير.

ونقلت مجلة "هن" عن الاستشاري قوله: "إن حفظ البيض النيء في باب الثلاجة أحد أخطاء التخزين الشائعة، وذلك لأن البيض يحتاج إلى التخزين في درجة حرارة 4 مئوية وهو ما لا يتوفر في باب الثلاجة، والذي تكون فيه الحرارة أعلى من ذلك بكثير".

وتابع حلمي: "لذلك يصبح باب الثلاجة بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا على البيض واختراق القشرة الخارجية عبر المسام والوصول إلى داخل البيضة، ومن أشهر هذه البكتريا هي السالمونيلا التي تنمو على اللحوم والأسماك والدواجن وكذلك البيض النيء".

وأوضح حلمي، أنه في حال الإصابة بتسمم البيض أو السالمونيلا، يشعر المريض بأعراض مثل المغص والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة، وذلك بسبب التلوث البكتيري الحادث للبيض بسبب سوء الحفظ والتخزين، يضيف الدكتور محمد حلمى، لافتًا إلى أنه يمكن تجنب كل هذه الأضرار حال اتباع بعض الإرشادات الصحية البسيطة في الحفظ والطهي.


يشار إلى أن السالمونيلا هي نوع من البكتيريا التي تعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالطعام، ولا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

وتسبب هذه البكتيريا الاضطراب في المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك الأعراض في المنزل خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام.

في سياق متصل، أكد خبراء مركز "كليفلاند كلينك" الصحي المتخصص، أن غسل بعض الأطعمة ليست فكرة صحيحة دائمًا، فهناك أطعمة قد تكون قاتلة إن لم يتم غسلها، وأخرى إن تم غسلها، ومن بينها البيض.

ويتم غسل البيض أثناء عملية تصنيع البيض التجاري، وتحدد اللوائح العالمية الإجراءات والمنظفات التي يمكن استخدامه، وأي معاملة أخرى، مثل الغسيل أو الشطف، تزيد فقط من خطر انتقال التلوث، خاصةً إذا تعرضت القشرة للتشقق.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-22
11:56 | 2021-05-22
11:33 | 2021-05-22
08:00 | 2021-05-22
08:00 | 2021-05-22
05:00 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website