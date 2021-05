هل تريد التخلص من "كرشك"... اتبع الخطوات التالية

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش، تناول وجبة واحدة أو 3 وجبات يوميا؟ وكيف يمكن تقليل الشهية بوسائل طبيعية للتخلص من الوزن؟ وما دور الماء في تقليل الشهية والتحكم بالوزن؟ وماذا عن البيض؟نبدأ مع السؤال الأول، ففي تقرير نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This, Not That) الأميركية، تنقل الكاتبة رايتشل ليندر عن اختصاصية التغذية تريستا بيست أن نظام الوجبة الواحدة "أسلوب غذائي يعتمد على تناول وجبة واحدة يوميا، في غضون ساعة واحدة، والصوم 23 ساعة".ويندرج نظام الوجبة الواحدة ضمن ما أصبح يُعرف بأساليب "الصوم المتقطع"، ومع أن هذه الطريقة قد تساعدك على الأرجح على إنقاص بعض الكيلوغرامات في البداية، فمن المهم أن تعرف أنها قد تمثّل تهديدا للجسم على المدى البعيد.وإليك في ما يأتي بعض الأضرار المحتملة لتناول وجبة واحدة فقط في اليوم:1- نقص المغذيات والسعرات الحراريةعندما تتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، فإنك تمنح نفسك فرصة واحدة للحصول على الفيتامينات والمعادن والمغذيات الأساسية التي يحتاج إليها جسمك، ولا يحتاج الجسم إلى هذه العناصر فحسب، بل ينبغي أن يحصل على ما يكفي من السعرات الحرارية، وهو ما قد لا توفره الوجبة الواحدة.يبلغ المدخول اليومي الموصى به من السعرات الحرارية نحو ألفي سعرة حرارية يوميا للنساء، و2500 سعرة حرارية للرجال، اعتمادا على مستويات النشاط وعوامل أخرى.لذلك، فمن السهل تصور مدى صعوبة الحصول على جميع العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الضرورية التي يحتاج إليها جسمك عندما تتبع نظام الوجبة الواحدة. وتؤكد بيست أن اتباع نظام غذائي قاس مثل نظام الوجبة الواحدة يمكن أن يجعلك عرضة لخطر نقص المغذيات ونقص السعرات الحرارية.2- عدم فقدان الوزنومن المرجح أن يؤدي الصوم مدة 23 ساعة متتالية إلى دخول الجسم في ما يُعرف بـ"وضع الجوع"، وهو استجابة طبيعية لنقص السعرات الحرارية. وجراء ذلك، قد يتعطل فقدان الوزن بسبب انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية ويحدث عكس ما تريده تماما.وتقول اختصاصية التغذية ماغي ميشالتشيك في هذا السياق إن نظام الوجبة الواحدة "يحاكي الإشارات التي يرسلها وضع الجوع إلى الجسم، ويطلب منه الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الطاقة لأنه لا يعرف متى سيحصل على الغذاء مرة أخرى".فإذا كان السبب الأساسي الذي دفعك إلى اتباع نظام الوجبة الواحدة هو إنقاص الوزن، فعليك أن تدرك أنك تجعل الأمر أكثر صعوبة على المدى البعيد.كذلك فهذا النظام قد يؤثر بصورة كبيرة في الهرمونات، بخاصة لدى النساء. وفي هذا الصدد، تقول ميشالتشيك "عندما تأكل مرة واحدة في اليوم، فأنت تتجاهل كثيرا من إشارات الجوع في جسمك".3- خطر الأطعمة المصنعة والوجبات السريعةويميل كثير ممن يتبعون نظام الوجبة الواحدة في اليوم بسبب ضيق الوقت إلى تناول الأطعمة السريعة المعالجة، مثل وجبات العشاء المجمدة الغنية بالصوديوم.فإذا كنت مضطرا إلى تناول وجبة واحدة فقط في اليوم، فحاول أن تجعلها وجبة صحية بشراء الفواكه والخضراوات الطازجة، وإعدادها في المنزل. تقول بيست في هذا السياق "ينبغي أن نتجنب الأطعمة المصنعة لأنها غنية بالكربوهيدرات المكررة التي لن تساعد على الشعور بالشبع مدة طويلة".ولا تستغرق معظم الوجبات المنزلية وقتا طويلا لإعدادها، لذلك قبل أن تتناول وجبة مجمدة غير صحية أو كيسا من رقائق البطاطس، فكر في بعض الوصفات الصحية التي تستغرق أقل من 30 دقيقة.