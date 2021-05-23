6 أغذية تكبح الشهية... ما هي؟

لمساعدتك على اتباع نظام صحي لفقدان الوزن، نستعرض 6 أغذية يمكن أن تسهم في كبح الشهية بطرائق طبيعية.الماء قاهر الجوعشرب كأس كبيرة من الماء قبل تناول الطعام مباشرة يساعد على كبح جماح المستقبلات الموجودة في جدار المعدة التي تعمل على إرسال إشارة إلى الدماغ للشعور بالشبع وامتلاء البطن، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "أفونتاج" (avantages) الفرنسية، للكاتبة كارولين هنري.البيضويوفّر مزيج بياض البيض وصفاره توازنا جيدا للأحماض الأمينية الأساسية مع بروتينات عالية الجودة من شأنها أن تغذّي الجسم. ويفضل تناول البيض خلال وجبة الإفطار نظرا إلى أنه أكثر إشباعا من الخبز أو الحبوب لتقليل الإحساس بالجوع في أثناء النهار واستهلاك سعرات حرارية أقل بوجه إجمالي.دقيق الشوفانكذلك تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء عملية إفراغ المعدة، إذ أظهر باحثون أميركيون أن دقيق الشوفان يعدّ أكثر فعالية من رقائق الذرة، على الرغم من توفيرها عدد السعرات الحرارية نفسها.تشغيل الفيديوالتفاحوأشارت الكاتبة إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من البكتين، وهي ألياف هلامية تُبطئ امتصاص الطعام وتساعد على إفراغ المعدة، وفضلا عن ذلك، يعزز المضغ الشعور بالشبع.اللوزخلافا لألواح الشوكولاتة والبسكويت التي تحتوي على نسب عالية من السكر، فإن حفنة من اللوز (نحو 30 غراما) ستجعلك تشعر بالجوع مدة طويلة. ويستحسن عدم تجاوز 30 غراما يوميا لأن اللوز يحتوي على بعض الدهون التي تمثل استهلاكا إضافيا للسعرات الحرارية خلال اليوم. وينصح بعدم إضافة الملح إلى اللوز حتى لا يُثير الشهية.‫البروكليقال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن البروكلي ‫يتميز بفوائد صحية جمّة، فهو يمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة ‫للصحة من ناحية ويساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية أخرى، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية.ويتسم البروكلي بأنه قليل السعرات الحرارية ويزخر ‫بالألياف الغذائية التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع وتحارب نوبات ‫الجوع الشديد، وذلك يسهم في إنقاص الوزن.‫وأوضح المركز الألماني أن البروكلي غني بفيتامين "إيه" (A) المهم للنظر، وفيتامين "بي 9" (‫B9) ويعرف باسم حمض الفوليك، وفيتامين "سي" (C) المهم للمناعة، وفيتامين "إي" (E) المهم ‫لجمال البشرة وشبابها، وفيتامين "كيه" (K) المهم للعظام.